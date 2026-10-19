Sénégal: Kolda - Les opportunités de la microfinance présentées à des coopératives productives solidaires

Kolda — Le Fonds d'impulsion de la microfinance (FIMF) a ouvert, lundi, à Kolda (sud), un atelier de trois jours qui se propose de présenter aux coopératives productives solidaires (CPS) les services offerts par les institutions de microfinance.

"Cet atelier de formation des coopératives productives solidaires sur les services offerts par les institutions de microfinance jusqu'au 21 octobre vise à renforcer l'éducation et l'inclusion financière des coopératives productives et à consolider leurs liens avec les institutions de microfinance", a expliqué la directrice du Fonds d'impulsion de la microfinance, Ndella Diouf.

Elle rappelle que la rencontre s'inscrit en droite ligne avec la campagne d'éducation financière grand public initiée par la tutelle dans une perspective de faire de la microfinance "le véritable levier de l'économie sociale et solidaire à travers une meilleure efficacité des IMF et un accès efficace au financement par une offre de service adaptée".

Mme Ndélla Diouf, directrice du fonds d'impulsion de la microfinanceMises en place par le ministère en 2025, les coopératives productives solidaires incarnent une approche systémique de transformation qui repose sur trois dimensions cumulatives : la production solidaire, la mutualisation et l'économie sociale, a fait savoir Mme Diouf.

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Selon la directrice du Fonds d'impulsion de la microfinance, la pertinence des coopératives productives solidaires réside dans leur fonction double, faisant notamment allusion à la substitution des importations par la production locale et la réduction des inégalités territoriales.

A cet effet, elle a insisté sur la nécessité du renforcement des capacités techniques et financières de ces structures et en levant des contraintes relatives à la méconnaisse des produits et des services de microfinance adaptés à leurs besoins.