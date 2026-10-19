Sénégal: Inclusion politique - Des solutions préconisées pour renforcer le leadership des femmes et des jeunes

Dakar — Un forum auquel participaient plusieurs personnalités, dont l'ancienne ministre du Développement social, Ndioro Ndiaye, a préconisé lundi le renforcement de la formation politique pour favoriser l'accès des femmes et des jeunes aux responsabilités politiques dans l'espace francophone.

Ces propositions ont été mises en avant lors d'un forum de réflexion axé sur le thème "Renforcement des compétences des femmes et des jeunes en matière de leadership politique : Dynamiques, leçons apprises et perspectives".

Les participants ont aussi plaidé pour la mise en place de mécanismes de financement des campagnes électorales et l'élaboration d'un baromètre francophone de l'inclusion.

L'ancienne ministre du Développement social, Ndioro Ndiaye, a insisté sur la nécessité de "renforcer la formation politique", estimant que l'engagement dans ce domaine nécessite des connaissances, un apprentissage et un encadrement.

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Elle a plaidé pour l'organisation d'ateliers à travers le pays, avant les élections de 2027, afin de permettre aux femmes et aux jeunes de mieux comprendre le fonctionnement de la vie politique, de préparer leurs campagnes et de développer leurs compétences en matière de leadership.

Ndioro NdiayeL'ancienne ministre du Développement social a également préconisé la mise en place de "fonds de soutien spécifiques" pour accompagner les campagnes électorales des femmes et des jeunes, le manque de ressources financières constituant, selon elle, l'un des principaux obstacles à leur ascension politique.

Elle a, en outre, appelé à la "modernisation des partis politiques et de leurs mécanismes internes", ainsi qu'à la pérennisation d'un baromètre francophone de l'inclusion politique.

La rencontre a également été marquée par le lancement d'un guide pratique destiné à accompagner les femmes et les jeunes dans leur engagement politique et leur accès aux postes de décision.

"Cet outil devrait permettre de mesurer les progrès réalisés, d'identifier les obstacles persistants et d'évaluer les efforts des institutions en faveur d'une meilleure représentation des femmes et des jeunes dans les instances de décision", a relevé Ndioro Ndiaye.

Le directeur général des élections, Birame Sène, a de son côté rappelé l'importance du "respect de la loi sur la parité", soulignant que son application demeure "problématique" dans certaines collectivités territoriales.

Il a notamment relevé que des listes électorales ont été déclarées irrecevables en raison du non-respect de cette disposition, tandis que des conseils municipaux et départementaux ont été dissous pour le même motif.

Tout en saluant les avancées du Sénégal dans ce domaine, il a estimé que "des efforts restent nécessaires pour améliorer la représentativité des femmes", notamment au sein des partis politiques, où elles demeurent parfois sous-représentées et insuffisamment positionnées sur les listes d'investiture.

Les obstacles à l'inclusion politique dépassent le cadre juridique, a fait valoir le directeur général des élections.

"Les violences politiques sexistes, les stéréotypes sociaux, les difficultés d'accès au financement et l'insuffisance de l'accompagnement des jeunes figurent parmi les contraintes à lever", a-t-il listé.

Pour le directeur général des élections, l'enjeu de cette problématique est désormais de "dépasser la seule présence numérique des femmes et des jeunes dans les institutions pour leur garantir une participation effective à la prise de décision".