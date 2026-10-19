Ile Maurice: Quinze entreprises mauriciennes sur le podium de la confiance

Great Place To Work® (GPTW) Mauritius a dévoilé le palmarès des Best Workplaces™ Mauritius 2026, le 8 octobre, lors d'une cérémonie à l'Odysséo Océanarium, aux Salines. Quinze organisations, réparties en trois catégories, ont été distinguées pour la qualité de l'expérience vécue par leurs collaborateurs.

La soirée s'est ouverte avec les allocutions de Patrick Dumoulin, président de GPTW France et fondateur de GPTW Mauritius, et de Stéphanie Antoine, Country Director pour Maurice. Cette dernière a présenté les évolutions de la méthodologie et les enseignements de l'édition 2026. «La véritable question n'est plus de savoir si la confiance est importante, mais quelles pratiques concrètes permettent de la créer et de la préserver au quotidien», a déclaré Stéphanie Antoine.

Un palmarès plus sélectif

L'édition 2026 marque un tournant. Les catégories ont été redéfinies : la catégorie Medium couvre désormais les organisations de 50 à 499 collaborateurs et la catégorie Large celles de 500 collaborateurs et plus. Le palmarès passe de 25 organisations à un Top 15, composé des cinq meilleures de chacune des trois catégories.

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La reconnaissance repose sur une méthodologie qui combine : le Trust Index, qui mesure la perception des collaborateurs (crédibilité du management, respect, équité, fierté, convivialité) ; l'évaluation de l'efficacité du leadership ; la capacité à faire participer chacun à l'innovation ; l'alignement avec les valeurs de l'organisation ; et pour les grandes entreprises, le Culture Audit, qui examine les pratiques managériales et les programmes mis en oeuvre.

Cette année, 85 entreprises mauriciennes ont participé à l'enquête. Soixante-deux d'entre elles (73 %) ont obtenu la certification, et 15 (18 % des participantes) intègrent le Palmarès. Dans les Best Workplaces, 87 % des collaborateurs déclarent vivre une expérience de travail fondée sur un haut niveau de confiance, contre 69 % pour le benchmark mauricien, soit un écart de 18 points.

Par rapport à l'Asie et à l'Europe, les Best Workplaces mauriciens affichent des résultats très solides, notamment en matière de formation et de développement, ainsi que dans la célébration des événements. La comparaison met aussi en évidence des pistes de progression : la perception des jeux politiques internes, la coopération, la participation des employés aux décisions qui les concernent et la cohérence entre les paroles et les actes du management.

Le palmarès Best Workplaces Mauritius 2026»

Catégorie «Small» (moins de 50 employés)

Maritim Hotel Management Porsche Centre Mauritius Fleetleader TyreXpert Account on me

Catégorie «Medium» (50 à 499 employés)

Hilton Resorts and Spa Mauritius InterContinental Mauritius EO Solutions Sovereign Trust CLARITY

Catégorie «Large» (500 employés et plus)

Attitude Sunlife The Lux Collective Cim Finance MCB Group

Le groupe Attitude est distingué à la première place pour la cinquième année consécutive. Le groupe ABC Motors se démarque en plaçant trois de ses entités, Porsche Centre Mauritius, Fleetleader et ABC Marketing (TyreXpert), parmi les cinq meilleures de la catégorie Small.