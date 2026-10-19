Ile Maurice: Navin Ramgoolam reçoit une délégation d'ambassadeurs européens

19 Octobre 2026
L'Express (Port Louis)

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu ce lundi 19 octobre une délégation d'ambassadeurs et de représentants des États membres de l'Union européenne (UE), présente à Maurice dans le cadre de la deuxième édition de l'«EU-Mauritius Partnership Dialogue». La délégation était dirigée par Oskar Benedikt, ambassadeur de l'UE auprès de Maurice et des Seychelles.

Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre Maurice et l'Union européenne. À l'issue de la rencontre, Oskar Benedikt a annoncé la tenue l'année prochaine d'un forum d'affaires visant à attirer davantage d'investissements européens et à favoriser les partenariats entre entreprises.

Il a également évoqué le soutien que l'UE pourrait apporter au pays dans les domaines de l'eau, de l'érosion côtière, des énergies renouvelables et de la modernisation portuaire, notamment par des échanges avec des ports européens. Il a rappelé la coopération de longue date en matière de sécurité maritime et le soutien européen à des organisations de la société civile oeuvrant pour l'environnement, la réinsertion sociale et l'inclusion des personnes en situation de handicap.

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Parmi les autres membres de la délégation figuraient les ambassadeurs Alexis Loyer (France), Romana Königsbrun (Autriche), Lot De Bruyne (Belgique), Pekka Juhani Metso (Finlande), José Manuel Pascual (Espagne), Tomáš Uličný (République tchèque) et Christine Plastrotmann (Allemagne), ainsi que Marcin Kubiak, chargé d'affaires par intérim de la Pologne au Kenya, et Cathal Digan, de l'ambassade d'Irlande en Afrique du Sud.

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