Ile Maurice: Crise de l'eau - Un habitant de Baie-du-Tombeau alerte sur une fuite persistante

Un habitant de Baie-du-Tombeau dénonce l'absence d'intervention face à une fuite d'eau qui perdure depuis plus d'un mois dans la région de Port-Louis-Jin Fei, ce lundi 19 octobre. Selon ses déclarations, le problème a été signalé aux autorités compétentes, notamment à la Central Water Authority (CWA), il y a plus d'un mois.

La CWA aurait indiqué qu'une équipe serait dépêchée sur place afin d'effectuer les réparations nécessaires. Toutefois, à ce jour, aucune intervention n'a encore eu lieu et la fuite persiste.

L'habitant souligne également que cette situation n'est pas un cas isolé et que des problèmes similaires se produisent régulièrement dans la localité. Il déplore le manque de suivi des signalements et appelle les autorités concernées à prendre les mesures nécessaires afin que les réparations soient effectuées dans les meilleurs délais.

Il souhaite que ce problème soit transmis aux responsables compétents afin qu'une intervention concrète soit menée et que le bon fonctionnement des infrastructures d'approvisionnement en eau soit rétabli dans la localité.

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Face à cette situation, les habitants attendent des mesures concrètes plutôt que de simples promesses. Une fuite d'eau qui perdure pendant plus d'un mois soulève des questions quant au suivi des signalements et à la gestion des ressources en eau.