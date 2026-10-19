Ile Maurice: Jyoti Jeetun défendra la place financière au sommet du Financial Times

La ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, participera les 21 et 22 octobre à Londres au Financial Times Africa Summit 2026, où elle entend promouvoir Maurice comme passerelle entre les capitaux internationaux et les opportunités d'investissement en Afrique.

La ministre interviendra le 21 octobre lors d'une session consacrée à l'avenir de la finance, notamment au financement de la croissance africaine, à la mobilisation des capitaux domestiques et au renforcement des finances publiques. Placée sous le thème «Mobilising Growth in a New Global Order», cette 13e édition réunira responsables politiques, investisseurs et dirigeants d'entreprise pour débattre des perspectives économiques du continent dans un contexte de recomposition des échanges commerciaux et des équilibres géopolitiques.

Le président ghanéen, John Dramani Mahama, ouvrira le sommet. Parmi les autres personnalités annoncées figurent les anciens présidents nigérian Olusegun Obasanjo, sénégalais Macky Sall et tanzanien Jakaya Kikwete, ainsi que l'industriel nigérian Aliko Dangote et le philanthrope Mo Ibrahim.

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Maurice entend mettre en avant son positionnement dans les services financiers, alors que l'Afrique cherche à convertir son potentiel de croissance en investissements et en emplois. Selon Jyoti Jeetun, le continent a enregistré une croissance de 4,5% en 2025, contre 3,4% pour l'économie mondiale.

La ministre évoquera également le lancement de l'Africa Credit Rating Agency (AfCRA), hébergée à Maurice, ainsi que les perspectives offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Cette participation s'inscrit dans une mission économique au Royaume-Uni et en Allemagne, du 19 au 27 octobre. À Londres, Jyoti Jeetun doit rencontrer le commissaire britannique au commerce, Ben Ainsley, afin d'examiner la mise en oeuvre du partenariat commercial stratégique renforcé signé entre les deux pays le 30 juillet 2026.

Elle participera aussi à une rencontre avec des investisseurs internationaux des services financiers et échangera avec des dirigeants d'entreprises et de sociétés spécialisées dans les technologies financières.

À Berlin, des entretiens sont prévus avec le ministère allemand des Finances et la DEG, institution de financement du développement du groupe KfW, pour renforcer la confiance des investisseurs européens dans la juridiction mauricienne et son rôle dans le financement de projets en Afrique.

La ministre affirme vouloir attirer des investissements susceptibles de produire des retombées concrètes pour la population, notamment dans les infrastructures et l'accès aux services essentiels.

Elle a dit

«Mauritius lived through a very difficult week due to the riots which caused much distress to the people, to our enterprises and was a big hit to our brand image internationally. It was particularly bad for financial services as this industry thrives on our reputation for being a safe country. Last week a major international event which had gathered some 350 delegates from Africa and who were already in the country saw the event cancelled due to the curfew. I will be speaking at the FT Africa Summit this week because Mauritius is a much loved and respected African nation. Africa is also the future and for our financial services sector the strong growth in African countries is a great window of opportunity that we should not miss.»

Jyoti Jeetun, ministre des Services financiers.