Ile Maurice: Les circonstances d'un incendie sur un terrain en friche restent à éclaircir

Un incendie survenu sur un terrain en friche à Melville, Grand-Gaube, dans la soirée du samedi 17 octobre, a conduit la police à explorer plusieurs pistes. Deux adolescents, âgés de 14 et 16 ans, ainsi qu'un homme de 57 ans ont été questionnés dans le cadre de l'enquête. À ce stade, aucun élément concluant ne permet de les relier au sinistre.

L'alerte a été donnée vers 19 h 40. Sur place, les policiers ont vu un homme de 28 ans, habitant Goodlands, qui soupçonnait les deux adolescents d'avoir mis le feu à un terrain couvert de broussailles sèches situé à environ 300 mètres du kalimaye, à proximité de sir Gaëtan Duval Road, à Melville. Interrogés sur place, les deux jeunes ont nié toute implication. «Nou pa konn nanye dan sa dife-la nou misie. Nou sorti zwe football», auraient-ils expliqué aux policiers, affirmant être sortis pour jouer au football.

Le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des policiers, de volontaires et des pompiers. Une partie du terrain a été brûlée, mais la valeur des dégâts n'a pas encore été déterminée.

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Les deux adolescents ont été conduits aux locaux de la Criminal Investigation Division (CID) de Piton, accompagnés de leurs parents et d'adultes responsables. Questionnés à nouveau, ils ont maintenu leur version des faits, déclarant s'être rendus sur un terrain de football près de sir Gaëtan Duval Road, à Melville. Leurs dépositions ont été recueillies en présence de leurs accompagnants.

Parallèlement, les policiers se sont intéressés à un homme de 57 ans, habitant Roches-Noires, après avoir reçu des informations selon lesquelles sa voiture, une Toyota Premio argentée, aurait été vue dans les environs du lieu de l'incendie.

Interrogé par les officiers de la CID de Goodlands et de Piton, l'homme a nié s'être rendu à Grand-Gaube au volant de son véhicule ce jour-là. Il a expliqué que sa fille avait utilisé la voiture dans l'après-midi pour se rendre au supermarché à Roches-Noires. Il a ensuite déclaré avoir quitté son domicile vers 19 h 45 pour récupérer un client à Daruty, avant de le transporter à Roches-Noires.

La fouille du véhicule n'a rien donné. Les images de vidéosurveillance obtenues et examinées dans le cadre de l'enquête ont été jugées authentiques. Toutefois, les éléments recueillis ne permettent pas, à ce stade, d'établir la responsabilité des deux adolescents ou de l'homme de 57 ans.

Après leur interrogatoire, les deux mineurs ont été autorisés à partir sur ordre de la police. Les circonstances de l"incendie restent à éclaircir.