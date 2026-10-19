Ile Maurice: Information et communication - Comment reconnaître les fake news ?

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Une vidéo qui fait peur, une information qui semble incroyable ou un message envoyé par un inconnu... Sur Internet, tout ce que tu vois n'est pas forcément vrai ni sans danger. Avec les événements survenus récemment, des photos, des vidéos et des rumeurs circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Comment faire la différence entre le vrai et le faux ? Hissen Caramben, expert en cybersécurité, explique les bons réflexes à adopter pour se protéger en ligne.

Pourquoi les écoles sont-elles fermées ?

Tu te demandes peut-être pourquoi tu n'as pas pu aller à l'école et pourquoi certains examens ont été reportés. Les 15 et 16 octobre, les établissements scolaires ont été fermés en raison de la situation sécuritaire à Maurice. Cette décision a été prise après des manifestations qui ont dégénéré en actes de violence, avec notamment des routes bloquées et des biens endommagés. Les autorités ont voulu prendre des précautions pour protéger les élèves, les enseignants et le personnel scolaire.

Les examens de Grade 4 et de Grade 5, ainsi que ceux du National Certificate of Education (NCE), prévus durant ces deux jours, ont été reportés. En revanche, les examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) ont été maintenus.

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Ces changements peuvent être stressants si tu avais révisé et que tu te préparais à passer un examen. Pour connaître les nouvelles dates et les modalités de reprise des cours, fie-toi aux informations officielles de ton école et du ministère de l'Éducation.

Une vidéo peut-elle mentir ?

Imagine que tu regardes une vidéo dans laquelle une personne semble prononcer des paroles choquantes. Tu es surpris et tu as envie de l'envoyer à tes amis. Mais attention ! Cette vidéo pourrait avoir été modifiée.

Grâce à l'intelligence artificielle, il est aujourd'hui possible de créer des images et des vidéos très réalistes. On appelle deepfakes ces contenus truqués qui peuvent donner l'impression qu'une personne a dit ou fait une chose qui n'est jamais arrivée.

Avant de partager une information, vérifie qui l'a publiée et si des sources fiables la confirment. Si tu as un doute, demande conseil à un adulte. Une rumeur partagée trop rapidement peut faire peur aux autres et aggraver les tensions.

Derrière un écran, il y a des personnes

Un commentaire méchant, une photo partagée sans autorisation ou une fausse rumeur peuvent blesser profondément quelqu'un. Ce qui te semble une simple plaisanterie peut avoir des conséquences sur la vie d'une autre personne.

«Sharing is accepting», rappelle Hissen Caramben : partager un contenu, c'est aussi participer à sa diffusion. Il est donc important de réfléchir avant de publier, de commenter ou de transférer un message. Les activités en ligne laissent des traces et certains comportements peuvent entraîner des conséquences légales.

Que faire si quelque chose te dérange ?

Si un inconnu t'envoie un message inquiétant, si tu découvres une vidéo choquante ou si quelqu'un te menace en ligne, ne garde pas cela pour toi.

Ne réponds pas, ne clique pas sur les liens suspects et ne partage pas le contenu. Signale le compte sur la plateforme, bloque-le et parle-en à tes parents ou à un adulte de confiance. Si la situation est grave, demande à un parent de contacter la police.

N'aie pas peur de demander de l'aide. Tu n'es pas responsable si quelqu'un essaie de te piéger ou de te mettre mal à l'aise.

Parents et enfants : protégez-vous ensemble

Pour Hissen Caramben, l'éducation au numérique doit commencer à la maison. Les parents peuvent accompagner leurs enfants en discutant avec eux de leurs activités en ligne et en utilisant des outils comme Google Family Link et les paramètres de contrôle parental. Ces outils permettent notamment de mieux encadrer l'utilisation des applications et l'accès à certains contenus.

Mais les outils ne suffisent pas. Un enfant doit pouvoir parler librement à ses parents lorsqu'il rencontre un problème, sans craindre d'être jugé. Un téléphone ne remplace ni la présence, ni l'écoute, ni les moments partagés en famille.

Le monde numérique évolue vite. Tu peux apprendre, communiquer et t'amuser en ligne, à condition de rester prudent et de respecter les autres.

Hissen Caramben adresse aussi un message aux parents : «votre enfant est un chef-d'oeuvre». Il veut dire que chaque enfant est précieux. Le protéger en ligne, c'est l'aider à grandir dans un monde numérique où il peut apprendre et s'épanouir en toute sécurité.

Le savais tu?

Quinze ans : dans certains pays, cet âge marque la majorité numérique. Les règles d'accès aux réseaux sociaux varient selon les pays et les plateformes. Avant de créer un compte, renseigne-toi sur l'âge minimum requis et demande conseil à tes parents. Trois réflexes à retenir : réfléchis avant de partager, vérifie tes informations et protège tes données personnelles !