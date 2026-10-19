Sénégal: Emploi et protection sociale - Le gouvernement annonce des recrutements et des régularisations

Le gouvernement met en avant plusieurs mesures en faveur de l'emploi public, de la régularisation des travailleurs et de l'élargissement de la couverture sociale. Selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Mamadou Lamine DIANTE, 4 527 recrutements d'enseignants ont été engagés, tandis que 2 500 agents de santé sont en cours de recrutement.

Le renforcement des effectifs dans les secteurs de l'éducation et de la santé figure parmi les mesures présentées par le gouvernement dans le cadre du suivi du pacte de stabilité sociale. Lors du point de presse gouvernemental du lundi 19 octobre 2026, Mamadou Lamine DIANTE a fait état de 4 527 recrutements d'enseignants engagés, dont 2 000 déjà effectués et 2 527 en cours.

À ces effectifs s'ajoutent 500 enseignants-chercheurs recrutés et 2 500 agents de santé dont le recrutement est en cours. Ces opérations doivent contribuer au renforcement des ressources humaines dans les services publics.

Le ministre a également évoqué les efforts de régularisation des situations administratives. Dans son département, deux guichets uniques ont permis de produire 2 157 actes administratifs concernant plus de 2 500 agents. La plupart des agents concernés ont été mis en solde, selon ses déclarations.

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La situation des travailleurs licenciés dans certaines entreprises publiques et structures parapubliques a également été abordée. À Dakar Dem Dikk, le gouvernement fait état de la conversion de 214 contrats de prestation en contrats à durée indéterminée (CDI). Mamadou Lamine DIANTE a par ailleurs indiqué que huit travailleurs licenciés avaient été réintégrés, les autres situations évoquées étant notamment liées, selon lui, à des abandons de poste.

Au Port autonome de Dakar, 85 réintégrations avaient déjà été effectuées. La régularisation de 162 autres agents est engagée depuis le 12 octobre. Le gouvernement entend notamment convertir en CDI les contrats de travailleurs ayant cumulé plus de deux contrats à durée déterminée.

Au ministère des Mines, 44 licenciements restent en cours de traitement. Deux issues sont envisagées : la réintégration des travailleurs concernés ou la conclusion d'un pacte social avec ceux qui ne pourraient pas être réintégrés.

Vers un élargissement de la couverture sociale

Sur le volet de la protection sociale, le gouvernement cite la mise en place de l'institution de prévoyance maladie des travailleurs non permanents et le déploiement de la Mutuelle sociale nationale des artisans du Sénégal.

L'entrée en vigueur du nouveau Code de la sécurité sociale doit également contribuer à étendre la couverture aux travailleurs jusque-là exclus, notamment les indépendants et les acteurs de l'économie informelle.

Le gouvernement présente ces mesures comme des avancées vers une couverture sociale plus inclusive. Leur mise en oeuvre reste toutefois liée à plusieurs contraintes, notamment les ressources financières disponibles et les études techniques nécessaires à certaines réformes. Ces dossiers figurent parmi les engagements suivis dans le cadre du pacte de stabilité sociale, dont les autorités souhaitent améliorer le taux d'exécution au cours des prochains mois.