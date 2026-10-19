Sénégal: Saint-Louis - Une rentrée scolaire globalement satisfaisante malgré les inondations

Au terme d'une tournée dans plusieurs établissements scolaires de la région, le gouverneur Al Hassan Sall a salué la mobilisation de la communauté éducative pour une reprise effective des enseignements. Malgré les difficultés liées aux inondations dans une vingtaine d'établissements, les autorités se félicitent des efforts d'assainissement et appellent à promouvoir le civisme, la discipline et l'excellence.

Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a conduit une tournée de rentrée scolaire en compagnie du préfet, du sous-préfet de Rao, des autorités académiques et des partenaires de l'éducation. Des cérémonies de levée des couleurs ont été organisées dans les lycées de Rao, Fass-Ngom et Mpal.

À l'issue de cette visite, le chef de l'exécutif régional s'est réjoui de la mobilisation des acteurs pour assurer une bonne reprise des cours, malgré les difficultés causées par les eaux stagnantes dans certains établissements. « Partout où on a été, nous avons effectivement senti cet empressement de la communauté éducative à retrouver les bancs », a déclaré Al Hassan Sall.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également salué les opérations de nettoyage et d'assainissement menées avec l'appui des sapeurs-pompiers et des volontaires. Selon le gouverneur, hormis une vingtaine d'établissements où les efforts se poursuivent, la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions dans le reste de la région. Il a invité les acteurs à faire de l'année scolaire 2026-2027 une réussite collective.

Le civisme au coeur de l'année scolaire

Les cérémonies de levée des couleurs ont permis de rappeler aux élèves les valeurs de discipline, de civisme et de citoyenneté. Pour le gouverneur, trois principes doivent guider l'année scolaire : « Un travail bien fait, un outil de travail bien entretenu et des travailleurs consciencieux ». De son côté, l'inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis Commune, El Hadj Abdoulaye Diagne, a salué les efforts des services techniques pour libérer les écoles des eaux. Il a toutefois signalé que l'école Boli Djaw nécessitait encore des interventions.

L'IEF a également félicité les enseignants pour leur présence et les parents pour avoir accompagné leurs enfants à l'école avec les fournitures nécessaires. Il les a invités à poursuivre leur mobilisation afin de permettre aux établissements encore affectés de réunir les conditions d'un démarrage effectif des apprentissages. Les autorités misent ainsi sur la mobilisation communautaire, l'entretien des infrastructures et l'engagement des acteurs pour garantir une année scolaire placée sous le signe de la qualité et de l'excellence.