Sénégal: Touba - La jeunesse de Kiiraay soutient 5 écoles avec 2 millions de fournitures

En ce début d'année scolaire 2026-2027, la jeunesse du parti Kiiraay - Les Patriotes Républicains a apporté son soutien à l'éducation à Touba. Dimanche 18 octobre 2026, elle a distribué des kits scolaires à cinq écoles élémentaires de la ville.

Composés de sacs, cahiers, stylos et autres fournitures, les dons sont estimés à 2 millions de francs CFA. L'objectif est de soulager les parents d'élèves, dont certains peinent à assurer les dépenses de la rentrée, explique le coordonnateur Cheikh Mbengue.

Selon lui, l'action s'inscrit dans la dynamique du gouvernement en faveur des élèves, avec notamment la mise à disposition d'un train pour le transport Touba-Mbacké. « Nous pensons aux prochaines générations », a-t-il déclaré, annonçant vouloir pérenniser l'initiative. Il a remercié le DG de la Société africaine de raffinage (SAR) pour son appui.

Le secrétaire de la structure, Ahma Sylla, a souligné l'attachement de Kiiraay à l'éducation des jeunes de Touba et a appelé les populations à se mobiliser pour la réussite des enfants.

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Au nom des bénéficiaires, Mamadou Mbacké Niang du groupe scolaire Mouhamadou Bachir Mbacké a salué un geste de solidarité crucial pour les enfants issus de familles démunies en cette période de rentrée.