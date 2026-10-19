Congo-Brazzaville: CAN U-20 - Le Congo se rapproche de la qualification

Les Diables rouges des moins de 20 ans affronteront le 21 octobre au stade de Olembé au Cameroun, les Fauves du Bas Oubangui de la République centrafricaine en match comptant pour les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale.

Le vainqueur de cette rencontre sera à la fois qualifié pour la finale de ce tournoi et à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie prévue en 2027 au Ghana.

Le Congo doit sa qualification pour les demi-finales grâce au deuxième match nul consécutif d'un but partout concédé le 18 octobre face à la République démocratique du Congo, tenante du titre après celui de sa première sortie face au Gabon, le 15 octobre.

Comme face aux Gabon, les Diablotins ont fait preuve d'une bonne réaction dans ce derby du fleuve. Menés au score après le but de Paul Massey Kabuidi à la 23e minute. Les hommes de Fabrizio Eraldo Cesana ont puisé au fond de leur reserve pour revenir dans la partie.

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Coaching payant puisque c'est Emmanuel Bouesso sorti du banc dès la reprise a permis aux Diables rouges qui a inscrit le but libérateur permettant ainsi au Congo d'occuper la première place du B avec deux points mais à la différence de buts. Le Gabon vainqueur du tirage au sort le 19 octobre contre la RDC affrontera le Cameroun. Le Gabon et la RDC avaient le même nombre de points et de buts marqués.

La RCA a évité ce scenario en concédant une défaite de 0-2 face au Cameroun suffisant pour éliminer le Tchad qui avait été battu 0-3 par les mêmes Camerounais. La rencontre entre le Tchad et la RCA n'avait quant à elle connu ni vainqueur ni vaincu (1-1).

C'est donc avec un seul point que la RCA va affronter le Congo. C'était déjà l'affiche des demi-finales, il y a deux ans à Brazzaville. Et le Congo l'avait emporté 1-0 avant de voir sa qualification pour la CAN lui être retirée à cause de la suspension de la fédération par la Fifa. Ce mercredi les Diables rouges ont l'occasion de réécrire l'histoire dans le bon sens du terme.