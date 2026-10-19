Congo-Brazzaville: Boundji - Début des travaux d'aménagement de la vasière de Lahana

Les travaux d'aménagement de la vasière de Lahana, sur l'axe Terre Ossègue, dans le district de Boundji, département de la Cuvette, ont été lancés le 18 octobre par le président du Collectif des jeunes de Boundji, Prince Hérauld Mombouli Ebama. D'une durée prévisionnelle de trois mois, le chantier vise à améliorer la circulation des personnes et des biens, ainsi que l'évacuation des produits agricoles des six villages concernés.

Les populations d'Endaki, d'Olayoko, de Foura, d'Etouomi, d'Otogo et d'Olebi ont assisté au lancement des travaux, organisé à l'entrée de la rivière Lahana, après l'accueil réservé à Prince Hérauld Mombouli Ebama à Etouomi. Le projet porte sur l'aménagement de 350 mètres de vasière et la construction de quatre dalots de 1,5 mètre sur 1,5 mètre, ainsi que sur la réalisation d'un remblai d'une hauteur visible de 1,8 mètre. L'exécution des travaux a été confiée à l'entreprise Bilcona.

Présent à la cérémonie, le président du Conseil départemental de la Cuvette, Jean-Marie Bopoumbou, a souligné l'importance de l'accès routier pour le développement des localités concernées. « On ne peut aller au développement tant qu'une route n'arrive pas au point de chute. L'objectif d'Ebama est de faire arriver cette route à son point de chute pour le bien de la population », a-t-il déclaré. Il a également appelé les habitants à soutenir cette initiative.

S'exprimant à cette occasion, le conseiller Prince Hérauld Mombouli Ebama a inscrit ce projet dans la vision de développement du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, évoquée le 8 mars 2026 à Owando. « En lançant ce chantier, nous traduisons en actes la promesse ferme et la vision stratégique exprimées par le président de la République, chef de l'État, Son Excellence Denis Sassou-Nguesso », a-t-il affirmé. Il a par évoqué « l'accélération de la marche vers le développement », qu'il estime désormais perceptible sur la Terre Ossègue.

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Selon le président du Collectif des jeunes de Boundji, ces travaux s'inscrivent dans la continuité d'un engagement pris envers les populations pendant la campagne de l'élection présidentielle de mars 2026. De leur côté, les représentants des habitants ont rappelé les difficultés de déplacement auxquelles les villages concernés sont confrontés depuis plusieurs décennies. Au nom des populations des six villages, le président du comité du village d'Etouomi a exprimé sa reconnaissance pour le lancement du chantier.

L'aménagement de la vasière devrait faciliter l'accès aux localités d'Otogo et d'Olebi, tout en améliorant le transport des personnes, des marchandises et des produits agricoles. Une meilleure praticabilité de cet axe pourrait permettre aux agriculteurs et aux commerçants d'acheminer plus facilement leurs productions vers les principaux centres de consommation. Le projet devrait également contribuer à renforcer les liaisons avec les districts de Mbama, d'Ewo et de Ngoko.

À Otogo, les attentes des habitants se sont exprimées à travers le témoignage de Lemé Reiné Junior, qui a salué le démarrage des travaux. « Pour moi, c'est une joie. Je ne croyais pas qu'un jour il y aurait une route entre Etouomi, Otogo et Olebi », a-t-il déclaré, en adressant ses remerciements à Prince Hérauld Mombouli Ebama.