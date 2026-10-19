Cote d'Ivoire: Médecine traditionnelle/Lutte contre le cancer - Un chercheur de renom se penche sur le remède « Zézépagnon »

Le 14 octobre, à l'Institut national de santé publique (Insp) d'Adjamé, au deuxième jour du 47e Congrès annuel de la société ouest-africaine de pharmacologie couplé à la 2e Journée de pharmacologie et de la pharmacovigilance, le docteur Richard Sawadogo a présenté les résultats expérimentaux inédits sur un remède traditionnel contre le cancer.

Commercialisée et consommée pour contrer diverses pathologies lourdes comme le cancer, l'insuffisance rénale et le diabète, la tisane « Zézépagnon » a fait l'objet d'une étude scientifique inédite dont les résultats ont été rendus publics, le 14 octobre 2026, à l'Institut national de santé publique (Insp) d'Adjamé.

C'était dans le cadre du 47e Congrès annuel de la société ouest-africaine de pharmacologie couplé à la 2e Journée de pharmacologie et de la pharmacovigilance organisés par la Société ivoirienne de pharmacologie et de thérapeutique (Sipt).

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Jusque-là, ce remède traditionnel mis au point par le professeur ivoiro-américain Alain Tagro Talou, manquait de données scientifiques fiables pour attester de sa sécurité d'emploi et de son efficacité réelle. C'est pour combler ce vide scientifique que d'éminents chercheurs ont mené une série d'évaluations approfondies en laboratoire, en l'occurrence le Laboratoire national de santé publique de Ouagadougou, portant sur la qualité, la sécurité, la toxicité et les effets cytotoxiques.

Les assurances du Dr Richard Sawadogo

Dr Richard Sawadogo, chercheur sénior à l'Institut de recherche en sciences de la santé (Irss) de Ouagadougou et chercheur associé au Tang Center for Herbal Medecine Research de l'Université de Chicago aux Etats Unis, qui a conduit les investigations sur le Zézépagnon, s'est voulu pour le moins rassurant : « Sur le plan méthodologique, la première phase des travaux a consisté à soumettre les échantillons à des analyses de contrôle de qualité strictes. Ces analyses visaient à vérifier l'innocuité microbienne et physico-chimique du produit. Les conclusions sur ce volet sont rassurantes : la tisane est propre à la consommation et respecte les spécifications et normes de qualité fixées par la pharmacopée européenne ».

Richard Sawadogo est docteur en biochimie et chimie des substances naturelles depuis 2006. Plusieurs fois distingué par les plus hautes autorités de son pays le Burkina Faso, il est l'auteur de dizaines de publications dans des revues scientifiques internationales. A ses côtés, d'autres chercheurs bien connus comme Compaoré-Coulibaly Adjaratou, Yi Zhu, Tong-Chuan He et Chan-Su Yuan ont participé aux expérimentations sur la tisane.

Poursuivant sa présentation, il est allé en profondeur sur les résultats expérimentaux. « Les échantillons de "Zézépagnon" étudiés satisfont aux spécifications de qualité évaluées, en référence aux 8e et 11e éditions de la pharmacopée européenne à laquelle adhèrent les règlementations de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains », a-t-il affirmé.

Pour mesurer le degré de sécurité de la formule, l'équipe de recherche, selon Dr Richard Sawadogo, a procédé à des tests de toxicité aiguë chez l'animal, en appliquant les lignes directrices strictes de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

« Aucun signe de toxicité aigüe n'a été observé chez des souris qui ont été suivies pendant 14 jours, après administration d'une dose unique de 2 000 mg par kg de poids corporel. En plus aucun décès de ces souris n'a été enregistré durant cette période. Selon le protocole de l'Ocde, la dose létale 50 est supérieure à 2000 mg par kg de poids corporel, ce qui va classer le "Zézépagnon" parmi les produits non toxiques à administration unique », a-t-il assuré.

Côlon, sein, prostate : le pare-feu

A l'en croire, les chercheurs ont également étudié les effets des extraits du « Zézépagnon » sur des cellules cancéreuses cultivées en laboratoire : « Les résultats démontrent une augmentation de l'inhibition de la viabilité des cellules cancéreuses lorsque la concentration du "Zézépagnon" augmente. En d'autres mots, plus la concentration du remède augmente plus les cellules du cancer sont freinées et tuées ».

Le conférencier a aussi apporté des assurances techniques : « Le remède a la capacité d'inhiber la viabilité des cellules cancéreuses du côlon, du sein et de la prostate. En plus de tous ces résultats inédits, les tests ont démontré qu'aucune toxicité n'a été observée sur les cellules normales dans les conditions expérimentales étudiées ».

Le « Zézépagnon » est une recette répandue en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes, jusqu'aux Etats-Unis où elle est légalement considérée comme un produit diététique. Les investigations sur ce produit vont se poursuivre, notamment avec une étude de toxicité à doses répétées sur une période de 28 jours et des expérimentations pour déterminer les mécanismes d'action, a précisé Dr Richard Sawadogo.

Pour lui, la valorisation de la pharmacopée africaine représente une opportunité pour renforcer la recherche locale, encourager l'innovation et contribuer au développement de solutions adaptées aux besoins sanitaires des populations africaines.