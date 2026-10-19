Cote d'Ivoire: Décès d'Ediémou Blin Jacob - Destin d'un homme aux pieds nus

L'Eglise du Christianisme céleste est en pleurs. Le Rev. Ediémou Blin Jacob, est rentré dans la félicité de son maître ce lundi 19 octobre 2026. Durant son parcours, l'homme de Dieu est passé par toutes les émotions. Il a défié un évêque catholique à la télévision nationale, survécu à des braquages, à des procès devant la Cour suprême sur la paternité de l'Église et à des rumeurs de mort.

A 84 ans, le Révérend Pasteur Ediémou Blin Jacob, chef du diocèse de l'Église du Christianisme céleste en Côte d'Ivoire, referme 50 ans de ministère avec un testament simple : la paix. Tout commence dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Jeune sacristain catholique, le plus haut grade pour un laïc, à l'époque, Ediémou Blin Jacob est destiné à la prêtrise. Rome s'y intéresse. Selon ses confidences, le pape Jean-Paul II lui écrit personnellement pour qu'il devienne prêtre. Mais contre toute attente, une rencontre va tout faire basculer.

L'appel de Porto-Novo

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En 1975, fonctionnaire, attaché de cabinet au ministère du Commerce, il est en mission à Lomé. Il y croise des fidèles d'une église en robe blanche, pas très considérée à Abidjan : le Christianisme céleste. Une prophétesse, Maman Gaba, lui adresse un message : « Entre au service de Dieu ou tu mourras ». Rentré à Abidjan, il cherche. Il trouve la paroisse Sainte-Trinité, rencontre Oké Albert et prend la route de Porto-Novo, au Bénin, fief du prophète fondateur de l'église.

« Le Seigneur m'a appelé par son prophète fondateur le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Oshoffa, le samedi 4 octobre 1975, à Porto-Novo. Et j'ai répondu à cet appel, le dimanche 8 août 1976 », racontera-t-il toute sa vie. Ce jour d'août 1976, il abandonne salaire, costume et carrière et se déchausse au point de marcher pieds nus dans les rues d'Abidjan. « Il y a 41 ans que j'ai tout abandonné. En ce moment, il n'y avait aucun Ivoirien qui était prêtre dans cette église ».

En trois mois, il est ordonné assistant leader puis assistant évangéliste. Oshoffa lui confie la Côte d'Ivoire. Il devient le premier prêtre ivoirien de l'église et son dernier disciple encore vivant à l'époque.

Les trois combats d'une vie : Faire exister l'église

Dans les années 80, l'Église du Christianisme céleste est appelée "Église des fous". Face à cette assertion, Ediémou réclame un débat public face à l'Église catholique. Il se retrouve seul, en soutane blanche, pieds nus face à Mgr Dakoury-Tabley sur le plateau de la télévision nationale et son argumentaire convainc le Président Félix Houphouët-Boigny.

L'autorisation d'exercer lui est alors accordée. Houphouët lui-même surnommera l'Église du Christianisme céleste, "l'Église d'Ediémou".

Son combat pour l'unification de l'Église

Pendant 20 ans, il mène une bataille judiciaire pour l'unité de l'église. Sa doctrine : Oshoffa n'a voulu que trois diocèses dans le monde : le Bénin, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, avec un seul pasteur par pays. « Papa Oschoffa ne nous a jamais demandé d'aller en justice. Dieu est unique et aime l'autorité. Malheureusement, il fallait passer par cette étape », confie-t-il.

En 2022, la Cour suprême tranche en sa faveur. Il est confirmé chef du diocèse de l'église de Côte d'Ivoire. Il devient, dans la foulée, 2e vice-président mondial de l'Église du Christianisme céleste et président du Forum national des confessions religieuses.

Maintenir l'Église, son combat

Sa maison est braquée plusieurs fois. Son église est contestée. « Combattu au sein de sa communauté religieuse, le serviteur de Dieu résiste à l'adversité », lisait-on dans la presse en 2015. Mais cela ne faiblit pas sa foi en Dieu et en l'église. Il reste accroché.

Le jubilé et la dernière volonté

Du 3 au 5 août 2026, l'Église du Christianisme céleste a célébré en grande pompe au Palais de la culture de Treichville son jubilé d'Or. 50 ans de sacerdoce. Concert, messe d'action de grâce, dédicace d'un livre-témoignage écrit par son fils Samuel Ediémou. "Destin tracé de l'homme aux pieds nus". Les 500 exemplaires du premier tirage s'arrachent comme des petits pains.

Deux mois plus tard, coup d'arrêt. Hospitalisé dans une grande clinique abidjanaise, annoncé pour mort sur les réseaux sociaux, il réapparaît, le 8 octobre 2026, chez lui, à la paroisse mère Saint Raphaël de Vridi, affaibli mais debout, le sourire aux lèvres. Entouré de ses fidèles, il remercie deux hommes : l'ancien Président béninois Patrice Talon venu à son chevet, et le Président Alassane Ouattara qui a pris en charge l'intégralité de ses frais médicaux.

Rendant grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, il a tenu à rappeler, comme un héritage à préserver, la paix. Et il livre ce qui est considéré comme un testament spirituel : « On nous a annoncé pour mort. La vie appartient au créateur. Dieu n'éprouve que ceux qu'il aime. C'est un nouveau départ pour un changement extraordinaire. Entrons dans la fin d'année dans la paix. Celui qui accepte la paix ne perd jamais ».

Quelques jours plus tard, le 19 octobre, Ediémou laisse un héritage lourd à gérer : une église implantée, une doctrine d'unité défendue jusqu'à son dernier souffle et une leçon de résilience. De l'attaché de cabinet aux pieds nus du pèlerin de Porto-Novo, Ediémou Blin Jacob aura fait d'une moquerie, une institution ecclésiastique.

Les palabres Ediemou-Zagadou-Kanon Luc, 30 ans de mésentente pour une poignée de main

C'est la page la plus douloureuse de l'histoire du Christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Et la plus politique. Au début des années 2000, l'Eglise du Christianisme céleste explose en deux tendances irréconciliables. D'un côté, le révérend pasteur Ediemou Blin Jacob, fort d'une enquête diligentée par l'État ivoirien au Bénin et au Nigeria qui le reconnaît comme « unique chef de diocèse », et d'une légitimité historique : dernier disciple direct d'Oshoffa.

De l'autre, le révérend pasteur Zagadou Akéblé, à la tête d'une autre obédience très implantée, avec à ses côtés l'évangéliste Kanon Luc. Deux pèlerinages, deux capitales spirituelles : les fidèles d'Ediemou vont à Sèmè, à Porto-Novo, au Bénin, lieu de révélation. Ceux de Zagadou vont à Imeko au Nigeria où est enterré le fondateur Oshoffa. Le schisme est total. Pourtant, comme le soulignera la presse de l'époque, « durant sa traversée du désert, Ediemou n'a jamais transformé cette injustice en haine ni pour Zagadou, ni pour Kanon Luc ».

Deux faits vont précipiter la paix. Premier fait, raconté en 2009, au retour du pèlerinage, à la frontière entre le Togo et le Ghana, les deux cortèges se croisent. L'une des tendances revient du Bénin, l'autre du Nigeria. Au lieu de s'ignorer, elles fraternisent. C'est la première brèche. Second fait, décisif : le 29 mai 2009, le Président Laurent Gbagbo reçoit les confessions religieuses.

Ediemou est invité par le gouvernement. Au lieu de venir seul, il fait un geste : « Il a mis son orgueil de côté et a fait appel à ses frères-ennemis ». Sacré Ediemou. Il appelle Zagadou et Kanon Luc. Les trois hommes représentent ensemble l'Eglise du Christianisme céleste devant le Chef de l'État.

Le 3 juillet 2009, la paix devant la Vierge Marie

Kanon Luc, décrit comme ayant « un esprit disposé », joue les médiateurs. Les trois leaders choisissent une date hautement symbolique : le 3 juillet, fête de la Vierge Marie, pour « sceller la paix et montrer que le pays est souverain et fort ». Ediemou déclarera ce jour : « L'idée de réconciliation est née à la suite de la rencontre que le Président Gbagbo a eue avec les religieux. Nous considérons que le diable qui nous divise est vaincu. Fini la haine. Nous sommes ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire ».

Zagadou, lui, lance : « Les célestes iront à Imeko pour que la Côte d'Ivoire, notre pays, soit vainqueur ». Le geste final restera à jamais gravé dans les mémoires. Kanon Luc prend les mains d'Ediemou et de Zagadou, lie les trois mains ensemble. Les trois hommes entonnent un cantique.

Après 30 ans, fini les palabres. C'est ce qui fera écrire à un confrère de l'époque : « Pour faire la paix, il faut être à deux. Mais pour la postérité, il faut reconnaître à Ediemou des valeurs humaines qui fondent les grands hommes. Il est celui grâce à qui l'unité est revenue ».