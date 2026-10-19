Cote d'Ivoire: Prix spécial panafricain ICS 2025-2026 du meilleur administrateur des sociétés d'État - Mahi Clarisse et N'Guessan Lataille récompensés

La promotion de l'excellence et de la bonne gouvernance dans les sociétés d'État ivoiriennes a été au coeur de la cérémonie de remise du Prix spécial panafricain Ics 2025-2026.

En reconnaissance de votre leadership affirmé et de votre longue expérience en matière de gouvernance, des qualités indispensables pour relever les grands défis qui vous attendent. » Telles sont les différentes mentions inscrites sur les tableaux de distinction remis à la présidente du Conseil d'administration (Pca) de la Nouvelle pharmacie de la santé publique (Npsp), Clarisse Kayo Slaha Mahi, et à son homologue de l'Institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l'État (Ips-Cgrae), N'Guessan Koffi Lataille. En effet, ces deux serviteurs de l'État ivoirien ont reçu, le 16 octobre 2026, au Plateau, le Prix spécial panafricain Ics 2025-2026 du meilleur président de Conseil d'administration (Pca) des sociétés d'État de Côte d'Ivoire.

Une distinction décernée par l'Inter-africaine de communication et de sondage (Ics)

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Justifiant la distinction de deux personnalités au lieu d'une seule, comme c'est habituellement le cas, le Directeur général de l'Ics, Yves Ibrahima Kéïta, a expliqué que « la tâche n'avait vraiment pas été aisée pour les membres du jury, tant les nominés rivalisaient de compétences, de qualités et de leadership dans leurs différents domaines d'activité .

« Ces prix que vous recevez, mesdames et messieurs les Pca, sont aussi le fruit de l'étroite collaboration entre les conseils d'administration et les directions générales de vos deux structures », a-t-il déclaré, tout en les félicitant.

À leur tour, Clarisse Mahi, représentée à cette occasion par le professeur Dié Kacou, conseiller technique au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps) et administrateur de Npsp et N'Guessan Koffi Lataille ont exprimé leur joie et leur fierté d'avoir été distingués.

Parcours académique et professionnel des lauréats...

Clarisse Kayo Slaha Mahi, native de Toulepleu, dans la région du Cavally (district des Montagnes), est juriste de formation et spécialiste en sécurité sociale. Elle est diplômée de l'École nationale de la sécurité sociale de Saint-Étienne, en France. En 2021, elle a été nommée par le Président de la République secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, chargée de la Protection sociale jusqu'en 2022.

Avant cette fonction, elle a siégé à l'hémicycle en tant que députée de la circonscription de Benwéan-Gouiné-Lieu, de 2011 à 2016. Elle est Pca de la Npsp depuis 2022.

Quant à N'Guessan Koffi Lataille, natif de Didiévi, dans la sous-préfecture de Bokanda, région du N'Zi, il est diplômé de la filière Trésor de l'École nationale d'administration (Ena). Il possède également un diplôme en contrôle interne et management de la qualité obtenu à l'Afnor, à Saint-Denis, en région parisienne. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en gestion des risques de l'Institut des finances d'Abidjan. Il a également suivi une formation destinée aux cadres dirigeants à Hec Paris.

Tout comme sa colauréate, le chef de l'État l'avait également appelé au gouvernement, où il avait occupé, de 2019 à 2022, le poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du Logement social.

Depuis 2023, il est Pca de l'Ips-Cgrae. Par ailleurs, il est président du conseil régional du N'Zi depuis 2018 .

DANIELLE SERI

Stagiaire