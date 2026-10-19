Cote d'Ivoire: Poro/Kagbolodougou - Le premier curé installé sous le signe de la fraternité religieuse

La communauté catholique de Kagbolodougou, dans la région du Poro, a accueilli son premier curé, le père Jean Darius Baloma, dimanche 18 octobre 2026. La cérémonie, présidée par l'évêque de Korhogo, Mgr Armand Koné, a été marquée par des appels à l'unité, au civisme et au dialogue entre les religions.

Une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire religieuse de Kagbolodougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de Korhogo et localité d'origine de Gilbert Kafana Koné, Haut Représentant du président de la République. Le dimanche 18 octobre 2026, la communauté catholique a vécu l'installation de Jean Darius Baloma comme premier curé de la quasi-paroisse Saint-Jean-Baptiste.

La célébration eucharistique, présidée par Mgr Armand Koné, évêque de Korhogo, s'est déroulée en présence des autorités administratives, des cadres, des chefs traditionnels et de nombreux fidèles. Elle a bénéficié du soutien de Gilbert Kafana Koné et de Yves Brahima Koné, directeur général du Conseil Café-Cacao, présentés comme les premier et deuxième doyens des cadres de la sous-préfecture.

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Cette nomination marque une étape importante dans l'organisation pastorale de la communauté. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour le renforcement de la foi, la cohésion entre les fidèles et leur participation à la vie de l'Église catholique.

Un appel à la foi et au civisme

Dans son homélie, Mgr Armand Koné a invité les fidèles à concilier leurs responsabilités chrétiennes et leurs devoirs de citoyens. S'appuyant sur la parole biblique « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », il a insisté sur le respect des autorités, des lois de la République et des obligations citoyennes.

Le prélat a également exhorté les chrétiens à accorder une place importante à Dieu dans leur quotidien, notamment en prenant part régulièrement à la messe dominicale, malgré les contraintes des travaux champêtres et des activités commerciales. Il a étendu son appel au civisme aux comportements de tous les jours, en particulier au respect du Code de la route et au port du casque à moto.

S'adressant plus particulièrement aux fidèles de Kagbolodougou, l'évêque les a invités à accueillir leur nouveau pasteur sans considération ethnique, mais comme un frère et un serviteur de Jésus-Christ. Il les a mis en garde contre les divisions qui pourraient fragiliser la communauté et entraver la mission de la quasi-paroisse.

Mgr Armand Koné a, par ailleurs, appelé les fidèles à soutenir leur curé sur les plans matériel, moral et spirituel. Pour lui, l'accomplissement de la mission sacerdotale repose aussi sur l'engagement de la communauté, notamment pour répondre aux besoins du prêtre et assurer le fonctionnement de la structure ecclésiale.

La proximité des lieux de culte, symbole de dialogue

Prenant la parole, le père Jean Darius Baloma a exprimé sa gratitude à Dieu et à l'évêque de Korhogo pour la confiance placée en lui. Il a également remercié les autorités, les cadres, les chefs traditionnels, les responsables religieux et les fidèles mobilisés pour la cérémonie.

Le nouveau curé a présenté sa nomination comme une mission de service fondée sur la foi, l'humilité et la disponibilité. Il a appelé les chrétiens à construire une communauté fraternelle, portée par la prière, la solidarité, la coresponsabilité et l'engagement missionnaire.

La célébration a également été marquée par la remise de tableaux d'honneur à deux fidèles, en reconnaissance de leur foi et de leur dévouement à la communauté chrétienne.

Représentant Gilbert Kafana Koné, le directeur général de la Société ivoirienne de télédiffusion (IDT), Yéo Adama Benoit, s'est réjoui de la forte mobilisation des populations. Il a salué l'engagement des cadres et des habitants qui ont contribué à la réussite de l'événement.

Il a surtout mis en avant la proximité entre la quasi-paroisse Saint-Jean-Baptiste et la mosquée de Kagbolodougou, deux édifices religieux situés côte à côte. À ses yeux, cette cohabitation constitue un symbole fort du dialogue entre les religions.

Il a invité les populations à tendre également la main aux adeptes des religions traditionnelles africaines, afin de consolider la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

« Toute bonne religion est d'abord horizontale avant d'être verticale. Nous devons nous aimer les uns et les autres avant d'élever nos prières vers Dieu. Nous grimpons tous la même montagne, mais par des sentiers différents », a-t-il déclaré, soulignant ainsi l'importance de la fraternité entre les communautés.

Des dons pour soutenir la mission pastorale

En signe de reconnaissance, les fidèles ont exprimé leur gratitude à l'évêque de Korhogo pour l'érection de leur chapelle en quasi-paroisse et la nomination de son premier curé. Ils ont réaffirmé leur volonté de faire de ce lieu un espace de prière, de paix, d'unité et de solidarité.

Des dons ont également été annoncés pour faciliter la mission du nouveau pasteur. Yéo Adama Benoit lui a offert un véhicule et deux motos destinés à ses déplacements et à ses activités pastorales. Gilbert Kafana Koné a, pour sa part, apporté un soutien sous la forme d'un bon de carburant d'une valeur d'un million de francs CFA. Mme Gilbert Kafana Koné ainsi que d'autres personnalités et fidèles ont également contribué à l'équipement de la quasi-paroisse.