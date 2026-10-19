Cote d'Ivoire: Korhogo - 17 nouveaux centres pour renforcer l'alphabétisation dans le Poro

La Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation (Drena) du Poro et l'Ong OSD renforcent leur dispositif d'alphabétisation des adultes. La deuxième phase de leur programme prévoit l'ouverture de 15 nouveaux centres, avec 450 apprenants supplémentaires. Une initiative qui vise à améliorer l'autonomie des populations et à favoriser leur insertion socio-économique.

L'alphabétisation se poursuit dans la région du Poro. La Drena et l'Ong OSD ont présenté les résultats et les perspectives de leur programme, le 17 octobre 2026, dans la grande salle de conférences du Centre culturel Womiengnon, à Korhogo. La cérémonie, placée sous le parrainage du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a réuni des autorités administratives, des responsables du système éducatif, des partenaires au développement et des bénéficiaires.

Lancé en 2022, le programme a démarré avec huit centres répartis dans quatre villages du département de Korhogo, pour un investissement de six millions de FCFA. Selon la présidente de l'Ong OSD, Aïssiata Diarrassouba, cette première phase a permis d'encadrer 240 apprenants, dont 80 % de femmes.

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Pour élargir l'accès à l'apprentissage, la deuxième phase prévoit l'ouverture de 15 nouveaux centres, destinés à accueillir 450 apprenants supplémentaires. Cette extension traduit la volonté des initiateurs de rapprocher les dispositifs d'alphabétisation des populations, notamment dans les zones enclavées.

Des compétences pour gagner en autonomie

Pour Aïssiata Diarrassouba, les efforts doivent se poursuivre afin de toucher davantage de personnes non scolarisées ou déscolarisées. Elle a plaidé pour la multiplication des centres dans les localités éloignées, la création de prix destinés à récompenser les apprenants méritants et l'association de l'alphabétisation à des formations professionnelles.

Les domaines évoqués comprennent notamment le maraîchage, la transformation des produits, le commerce et le numérique. L'objectif est de permettre aux bénéficiaires de mettre en pratique les connaissances acquises et de développer des activités génératrices de revenus.

Au nom du ministre parrain, Lazani Coulibaly a salué l'engagement de la DRENA du Poro et de l'Ong OSD en faveur de l'éducation des personnes non scolarisées ou déscolarisées. Il a insisté sur la nécessité de rendre l'apprentissage accessible à tous, sans distinction d'âge.

Il a également invité les cadres, les élus et les forces vives de la région à soutenir les initiatives locales. Selon lui, la maîtrise de la lecture et de l'écriture permet notamment aux populations de mieux connaître leurs droits et de gérer plus efficacement leur patrimoine familial et foncier.

Le directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation du Poro, Dosso Abdoulaye, a, pour sa part, rappelé l'importance de ces compétences dans la vie quotidienne. Savoir lire, écrire et calculer permet, entre autres, de comprendre une ordonnance médicale, de tenir les comptes d'une activité commerciale ou de suivre les opérations liées à une exploitation agricole.

Il a lancé un appel aux cadres, aux élus, aux entreprises et aux organisations de la région afin qu'ils contribuent à l'ouverture et au fonctionnement des centres. Pour lui, la lutte contre l'analphabétisme relève d'une responsabilité collective.

17 apprenants admis au CEPE en 2026

Représentant le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, le préfet de région du Poro, préfet du département de Korhogo, Karim Diarrassouba, a salué le partenariat entre la Drena et l'Ong OSD. Il a présenté cette collaboration comme un facteur déterminant dans l'extension du programme.

Le préfet a également révélé que 17 apprenants issus de la phase pilote ont été admis au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), à la session 2026. Un résultat qui illustre, selon lui, les possibilités de poursuite du parcours éducatif offertes par l'alphabétisation.

Il a souligné que ces centres ne sont pas de simples lieux d'apprentissage. Ils doivent permettre aux bénéficiaires de renforcer leur autonomie, leur dignité et leur participation au développement de leurs communautés.

La cérémonie a été marquée par la remise de kits d'alphabétisation et de diplômes honorifiques aux bénéficiaires. Au nom des apprenants, Sanogo Djeneba, issue du centre d'alphabétisation de Soba, a exprimé sa gratitude aux initiateurs pour les efforts consentis en faveur de leur formation.

Avec cette deuxième phase, la DRENA du Poro et l'ONG OSD entendent élargir l'accès des adultes aux compétence