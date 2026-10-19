Cote d'Ivoire: Kouibly - 600 élèves et 40 veuves bénéficient de la solidarité de l'Ong Wou-Flo

L'organisation non gouvernementale Wou-Flo a distribué, le samedi 17 octobre 2026, des kits scolaires à 600 élèves et des kits alimentaires à 40 femmes veuves à Kouibly. Cette action sociale vise à soutenir les familles vulnérables et à favoriser la scolarisation des enfants.

La solidarité s'est exprimée en faveur des populations vulnérables de Kouibly. Le samedi 17 octobre 2026, l'Ong Wou-Flo a organisé une cérémonie de remise de dons au profit de 600 élèves du primaire et de 40 femmes veuves. À travers cette initiative, l'organisation entend apporter un soutien concret aux familles confrontées à des difficultés sociales.

La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives, municipales et coutumières, dont le préfet de Kouibly, le maire, des chefs de village, la représentante de l'Inspecteur de l'enseignement primaire, le président de la mutuelle, un représentant du Conseil régional ainsi que des forces de police.

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Les dons ont ciblé deux catégories de bénéficiaires : les élèves du primaire et les femmes veuves. Pour les premiers, l'Ong a remis 600 kits scolaires complets afin de les aider à poursuivre l'année scolaire 2026-2027 dans de meilleures conditions. Cette initiative a été accueillie favorablement par les enseignants et les parents d'élèves présents, qui y voient un appui aux efforts de scolarisation.

Un soutien aux femmes veuves

L'action de Wou-Flo a également concerné 40 femmes veuves, qui ont reçu des kits alimentaires. À ces dons se sont ajoutés un réfrigérateur, une télévision ainsi que des ensembles composés de thermos et de chaises.

Ces équipements devraient contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Pour les responsables de l'ONG, il s'agit de traduire en actes les valeurs d'entraide et de partage qui fondent leur engagement auprès des communautés.

« Notre objectif est d'être aux côtés des plus faibles, en particulier les enfants qui représentent l'avenir et les femmes veuves qui ont besoin de notre soutien », a expliqué la présidente de l'Ong Wou-Flo.

Une mobilisation populaire

Au-delà de la remise des dons, la rencontre a été marquée par des animations festives. Une fanfare, des groupes traditionnels et des artistes locaux ont assuré le spectacle devant les bénéficiaires et les populations venues de différents quartiers de la localité.

La mobilisation des élèves, des enseignants, des jeunes et des femmes a donné à cette cérémonie une dimension communautaire. Les organisateurs ont veillé au bon déroulement des activités, dans une ambiance marquée par la convivialité.

À travers cette action, l'Ong Wou-Flo réaffirme son engagement en faveur des populations vulnérables. Le soutien apporté aux élèves et aux femmes veuves met en lumière deux enjeux importants pour les communautés : l'accès à l'éducation et l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de fragilité sociale.

Pour les bénéficiaires de Kouibly, ces dons constituent un appui immédiat. La continuité de telles initiatives pourrait contribuer à renforcer la solidarité locale et à accompagner durablement les familles qui en ont le plus besoin.