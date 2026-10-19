Cote d'Ivoire: Parc national de la Comoé - L'Oipr évalue l'exécution de son plan d'opération

L'Office ivoirien des parcs et réserves (OIPR), à travers la Direction de Zone Nord-Est (DZNE), a tenu, les 14 et 15 octobre 2026, à la préfecture de Bondoukou, le troisième atelier de suivi trimestriel du Plan d'Opérations 2026 du Parc national de la Comoé.

Cette rencontre a permis d'évaluer le niveau d'exécution des activités programmées, d'apprécier les résultats obtenus et d'identifier les difficultés à surmonter pour améliorer les performances de gestion de cette aire protégée d'importance internationale.

La rencontre s'est déroulée sous la présidence de Monsieur Loan Constant, Secrétaire général de la préfecture de Bondoukou en présence du Colonel ADOMPO Célestin, représentant du Directeur Général de l'OIPR ainsi que de toutes les parties prenantes à la gestion.

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Dans son intervention, le Colonel ADOMPO Célestin a souligné l'importance du suivi régulier des activités programmées dans le cadre du Plan d'Opérations. « Le suivi trimestriel du Plan d'Opérations constitue un instrument essentiel de pilotage de la gestion du Parc national de la Comoé. Il nous permet d'apprécier les résultats obtenus, d'identifier les difficultés rencontrées et de prendre les mesures correctives nécessaires pour améliorer nos performances. Notre ambition demeure de renforcer l'efficacité de nos actions de surveillance et de conservation afin de préserver durablement ce patrimoine naturel exceptionnel. », a-t-il déclaré.

Présidant les travaux, Monsieur Loan Constant a, pour sa part, mis en évidence l'importance de la mobilisation des acteurs autour de la préservation du patrimoine naturel. « La préservation du Parc national de la Comoé représente un enjeu majeur pour notre pays. Elle exige une mobilisation constante des institutions, des services techniques et de l'ensemble des acteurs concernés. Nous devons poursuivre les efforts de concertation et veiller à ce que les actions programmées se traduisent par des résultats concrets sur le terrain, au bénéfice de la biodiversité et des générations futures », a-t-il indiqué.

Au terme de l'évaluation du troisième trimestre, le Plan d'Opérations 2026 affiche un taux d'exécution attendu de 66 %, contre un taux de réalisation effectif de 49 %, soit une performance de 75 %. Ces résultats ont permis aux participants de faire le point sur les avancées enregistrées et de relever les activités nécessitant des efforts supplémentaires.

Plusieurs présentations ont marqué les travaux. Outre l'examen des activités réalisées au titre des six programmes de gestion du Parc national de la Comoé, les participants ont suivi une présentation consacrée à l'utilisation de l'outil SMART dans le dispositif de surveillance du parc. Cet outil permet de collecter et d'analyser les données issues des patrouilles afin de mieux orienter les actions de surveillance.

Les travaux ont également été enrichis par une présentation du Docteur ZAGO. Les résultats du suivi des oiseaux d'eau, des oiseaux migrateurs terrestres et des oiseaux résidents ont également été présentés, contribuant à une meilleure connaissance de la biodiversité du parc et à l'amélioration des décisions de gestion.

L'analyse des résultats a permis de relever plusieurs activités non réalisées, notamment la tenue du symposium sur les aires protégées, l'organisation de l'atelier de réflexion sur les outils innovants de gestion des feux et l'élaboration du plan de communication. La procédure opérationnelle standardisée (SOP) relative à la surveillance aérienne reste également à finaliser, dans l'attente de l'arrivée de l'expert chargé d'apporter son appui technique.

Ces écarts constituent des points d'attention pour la Direction de Zone Nord-Est, qui devra poursuivre les efforts de suivi et mettre en oeuvre des mesures correctives afin d'améliorer le niveau de réalisation des activités programmées avant la fin de l'année.

En marge des travaux techniques, l'Université de Bondoukou a présenté son offre de formation aux participants, faisant connaître les possibilités de formation proposées par l'institution universitaire.

À travers cet exercice de suivi-évaluation, l'OIPR entend renforcer la planification de ses interventions, consolider les acquis en matière de surveillance et améliorer l'efficacité des actions de conservation. L'objectif demeure d'assurer une gestion durable du Parc national de la Comoé, patrimoine naturel majeur de la Côte d'Ivoire, reconnu au niveau international pour sa richesse écologique, au bénéfice des générations actuelles et futures.