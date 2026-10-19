Cote d'Ivoire: Secteur pharmaceutique - L'Ordre veut faire de la formation continue une pratique permanente

« La compétence du pharmacien demeure le premier fondement de sa légitimité professionnelle et de la confiance que lui accordent les populations. » Ces mots sont de Dr Boni Hervé, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire (Cnop-CI).

Il les a prononcés à l'ouverture de la 13e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire (Jonp-CI) qui s'est tenue le 15 octobre, dans un complexe hôtelier à Port-Bouët. C'était en présence de nombreux praticiens venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays africains. Cette rencontre se déroule jusqu'au 17 octobre autour du thème : « La formation au coeur de la transformation des services pharmaceutiques ».

Selon Dr Boni Hervé, la formation ne constitue pas seulement une exigence académique pour l'Ordre. Elle représente également le fondement de la qualité de l'acte pharmaceutique, de la sécurité du patient et de la confiance accordée à la profession. À ce titre, il a fait savoir que l'Ordre a engagé une politique de formation professionnelle continue, avec l'ambition d'en faire « une pratique permanente pour tous les pharmaciens, quels que soient leurs secteurs d'exercice ».

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Dans cette perspective, le président de l'Ordre a affirmé que l'institution entend soumettre à son ministère de tutelle des propositions visant à organiser et à encadrer la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 2015-534 portant Code de déontologie pharmaceutique.

Pour lui, ces Journées constituent également une occasion privilégiée de sensibiliser l'ensemble de ses confrères à la nécessité d'actualiser leurs connaissances et d'améliorer continuellement leurs pratiques professionnelles. « Si nous souhaitons un accompagnement renforcé des pouvoirs publics, nous devons également assumer pleinement nos propres responsabilités. Nous devons continuer à nous former, à améliorer nos pratiques, à respecter nos obligations déontologiques et à placer constamment l'intérêt du patient au centre de nos décisions », a-t-il exhorté, inscrivant sa mandature 2026-2030 dans cette dynamique au service de la santé publique.

Représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Coulibaly Soltié, directrice de cabinet adjointe, a insisté sur la nécessité d'adapter les compétences des pharmaciens aux évolutions scientifiques et technologiques, tout en garantissant la qualité, la sécurité et l'accessibilité des médicaments.

Elle a également mis en avant le rôle stratégique des pharmaciens dans la protection de la santé publique, la lutte contre les médicaments falsifiés, le développement de la production pharmaceutique locale et l'adaptation aux enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle.

Quant au directeur général de l'Autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique (Airp), Dr Assane Coulibaly, il a mis l'accent sur les défis majeurs du secteur, notamment le développement de l'industrie pharmaceutique locale, la lutte contre les médicaments falsifiés et l'amélioration de l'accès aux produits de santé.

En hommage au parcours et à l'engagement du Dr Arouna Diarra au sein de la corporation pharmaceutique, l'Ordre national des pharmaciens a associé son nom au Grand Prix de l'excellence de la pharmacie. Pour l'édition 2026, cette distinction a été décernée au professeur Mahama Ouattara, pharmacien et directeur de l'Ufr des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.