Cote d'Ivoire: Cancer du sein - A Yopougon, la Fondation Amanii appelle les femmes à se faire dépister sans attendre

« N'attendez pas Octobre rose pour vous faire dépister. » C'est le message fort lancé aux participants lors de la journée de sensibilisation consacrée aux cancers, notamment au cancer du sein, organisée le 17 octobre 2026 au Majestic Cinéma de Yopougon.

Placée sous le thème « Soigner la maladie, soutenir la femme », cette rencontre a réuni des professionnels de santé, des survivantes du cancer, des hommes, des femmes et des jeunes filles avec l'objectif de mobiliser les populations autour du soutien aux femmes atteintes du cancer du sein et de promouvoir le dépistage précoce.

À travers cette initiative, la fondatrice d'Amanii, Sofi Tall, a invité les femmes à mieux s'informer sur le cancer afin de déconstruire les stéréotypes et de briser les tabous qui entourent la maladie. Elle a insisté sur l'importance d'un dépistage précoce, qui favorise une prise en charge rapide et améliore les chances de guérison.

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« Chaque femme doit repartir avec l'information, mieux connaître son corps, consulter un professionnel de santé et se faire dépister », a-t-elle affirmé. Elle a également encouragé les participants à rejoindre Amanii, une plateforme qui oeuvre pour l'accès des femmes de Côte d'Ivoire à l'information sur la santé sexuelle et reproductive, notamment à travers des contenus en ligne portés par des sages-femmes ivoiriennes certifiées.

Moment fort de cette journée, le témoignage de Jennifer Kokouendo Yakongbo, ancienne patiente atteinte de la forme la grave du cancer du sein, a suscité l'attention de l'assistance. À travers son parcours, elle a voulu transmettre un message d'espoir aux personnes confrontées à la maladie. « Peu importe l'épreuve que vous allez traverser dans la vie, que ce soit le cancer ou toute autre chose, soit on survit, soit on meurt. Donc, il faut choisir le camp des survivants. Même si on pleure, le lendemain, il faut se relever et mener les actions qui vont nous conduire à la guérison », a-t-elle exhorté.

Elle a, par ailleurs, invité les populations à faire du dépistage une habitude, en recommandant de se faire examiner au moins une fois par an.

Pour sa part, Annie Deborah Inchaud, sage-femme, a rappelé le rôle essentiel du dépistage dans la lutte contre le cancer du sein. « Le dépistage est très important parce que plus le cancer est détecté tôt, plus la prise en charge peut se faire rapidement », a-t-elle souligné.

Elle a également attiré l'attention sur certains signes qui doivent inciter à consulter un professionnel de santé, notamment un écoulement inhabituel du mamelon, la présence d'une masse dans le sein ou encore l'apparition de rougeurs.

Au terme de cette rencontre, les participants ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à cette activité de sensibilisation. Ils ont pu recueillir des informations utiles sur cette maladie qui continue d'affecter de nombreuses familles.

À Yopougon, cette initiative d'Amanii rappelle ainsi que la lutte contre le cancer du sein ne doit pas se limiter au mois d'octobre. L'information, la vigilance et le recours aux professionnels de santé doivent s'inscrire dans la durée.