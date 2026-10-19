Cote d'Ivoire: Roseline Layo - L'album « DIVAS » attendu le 27 novembre 2026

Le compte à rebours est lancé pour les fans de Roseline Layo. Alors que l'artiste ivoirienne a officiellement présenté son nouvel album, « DIVAS », lors d'une release party organisée le jeudi 15 octobre 2026 au cinéma Majestic Ivoire, la date de sortie de l'opus est désormais connue : le 27 novembre 2026.

Dans une ambiance festive, marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde culturel et artistique, l'artiste a levé le voile sur ce projet musical très attendu. À ses côtés, plusieurs invités de marque ont tenu à lui témoigner leur soutien, notamment Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie, qui avait annoncé sa présence lors d'une audience accordée à l'artiste le 12 octobre 2026.

La cérémonie a également enregistré la participation du général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que de nombreux artistes, professionnels du showbiz et admirateurs venus célébrer celle qui s'impose aujourd'hui comme l'une des voix majeures de la musique ivoirienne.

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Avec « DIVAS », Roseline Layo signe un album résolument ouvert sur l'Afrique et le monde. L'artiste y partage le micro avec de grandes figures de la musique africaine, notamment Angélique Kidjo, du Bénin ; Oumou Sangaré et Fatoumata Diawara, du Mali, ainsi que les icônes ivoiriennes Reine Pélagie et Aïcha Koné.

La nouvelle génération n'est pas en reste, avec la participation de Kany, de France ; Mia Guissé, du Sénégal, et Djelykaba Bintou, de Guinée. Cet album constitue une rencontre artistique entre différentes générations et sensibilités musicales, autour des valeurs de transmission, de solidarité et de célébration du talent féminin.

L'album est composé de 11 titres, parmi lesquels « Dia », en collaboration avec Aïcha Koné ; « Conseils de mère », avec Aïcha Koné ; « Unissons-nous », avec Reine Pélagie ; et « Mousso », avec Oumou Sangaré. Cet opus marque une nouvelle étape dans la carrière de Roseline Layo et confirme son ambition de porter toujours plus haut la musique ivoirienne sur la scène internationale.

À travers ce projet, l'artiste poursuit son ascension tout en contribuant au rayonnement de la culture ivoirienne. Une dynamique que le ministère de la Culture et de la Francophonie entend continuer d'accompagner en soutenant les artistes, les industries culturelles et la promotion de l'identité ivoirienne au-delà des frontières.

Le rendez-vous est donc pris pour le 27 novembre 2026, date à laquelle le public découvrira officiellement « DIVAS », le nouvel album de Roseline Layo.