Tunisie: Sonede - Perturbations de l'approvisionnement en eau dans plusieurs régions les 21 et 22 octobre

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des coupures de l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions, à partir du mercredi 21 octobre 2026, à 18 heures, en raison de travaux de maintenance sur une conduite de production de la station de traitement des eaux de Béni Azouar, dans le gouvernorat de Kébili.

Selon un communiqué de la Sonede, ces travaux entraîneront une réduction de 50 % de la capacité de production de la station.

Les perturbations concerneront notamment les délégations de Meknassy, Menzel Bouzaïane et Bir El Hafey, ainsi que plusieurs zones de Jebiniana et de Menzel Chaker. Elles toucheront également les délégations de Takelsa et de Soliman, ainsi que les zones de Grombalia et de Menzel Temime. Dans le gouvernorat de Kébili, la ville de Kébili, les zones de Harat et de Ksar Ghilane, ainsi que les secteurs du sud, seront également concernés.

Dans nos archives Parents : Autoriser la voiture au Bac Sport, un risque mortel ?La Sonede prévoit une reprise progressive de l'approvisionnement en eau potable à partir de 22 heures, jeudi 22 octobre, après l'achèvement des travaux de maintenance.

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