Tunisie: Samir Abid rencontre les représentants des grandes surfaces - Baisses sur des produits de consommation en vue

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a tenu ce matin du lundi 19 octobre 2026 une rencontre avec des représentants des grandes surfaces commerciales. Conformément à la politique sociale de l'État, et tout en rappelant l'objectif commun de préserver le pouvoir d'achat du citoyen, la rencontre a donc certes été dédiée à l'examen de la question de l'approvisionnement en divers produits de consommation, mais elle s'est surtout centrée sur l'examen des prix et de leur contrôle. Dans ce cadre, les deux parties se sont concertées sur l'introduction de baisses sur certains produits de consommation au cours des prochains jours.

Cette rencontre, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère du Commerce sur Facebook, intervient dans le cadre de l'approche participative entre le ministère et le secteur privé. Il s'agit d'une rencontre dédiée au contrôle des prix des produits de consommation et d'un rendez-vous qui affirme l'importance de la coopération entre les deux intervenants, en particulier dans les circonstances exceptionnelles.

Il est à noter que cette concertation sectorielle intervient alors que les autorités renforcent l'application des décrets d'encadrement des marges bénéficiaires maximales pour les denrées de première nécessité dans le but d'endiguer les pressions inflationnistes persistantes sur le panier de la ménagère.

Les grandes surfaces commerciales, qui captent une part significative de la distribution, se trouvent régulièrement sollicitées par l'exécutif pour initier des actions à vocation sociale à travers des vagues de rabais volontaires sur les produits agroalimentaires et d'hygiène.

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Cette démarche contractuelle permet ainsi de lisser les pics de prix de détail en contournant les circuits intermédiaires de gros, souvent pointés du doigt dans les dysfonctionnements logistiques et les pratiques spéculatrices.