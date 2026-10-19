Tunisie: Emploi et IA au pays - Ce qui va changer pour les télétravailleurs et les entreprises dès 2027

Le cadre juridique régissant le monde du travail en Tunisie s'apprête à évoluer pour s'adapter aux mutations numériques. Intervenant ce lundi 19 octobre 2026 à la radio, Hatem Hlel, Président de l'association des inspecteurs du travail, a souligné que la loi n° 94 relative aux accidents du travail ne mentionne pas encore explicitement les incidents survenant lors du travail à distance.

Il a insisté sur l'urgence de clarifier plusieurs aspects essentiels, notamment le maintien des avantages accordés sur le lieu de travail, comme la prime de présence, ainsi que la définition de la partie responsable de la fourniture des équipements de travail.

Hatem Hlel a confirmé que le ministère de tutelle planche actuellement sur l'élaboration d'un texte législatif encadrant le télétravail. Dans ce cadre, l'association a formulé plusieurs recommandations clés, parmi lesquelles la refonte du code du travail, la consécration du principe d'égalité des droits entre télétravailleurs et salariés sur site, la garantie d'un environnement numérique sécurisé, la révision du régime d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que le soutien à l'investissement dans les compétences numériques via la formation professionnelle continue.

L'IA au service des ressources humaines et de l'inspection

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L'expert a également plaidé pour l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines afin d'optimiser le temps d'exécution des tâches administratives et de permettre aux responsables de se concentrer sur le dialogue social et la communication interne. Il a expliqué que les outils d'IA permettent d'analyser les offres d'emploi, d'identifier les opportunités, de suivre les taux d'absentéisme et d'appuyer la prise de décision grâce à l'analyse de données.

Toutefois, le président de l'association a mis en garde contre les répercussions de l'IA sur l'emploi et le risque de disparition de certains métiers. Face à ce défi, il incombe aux gestionnaires RH d'orienter la formation du capital humain vers les nouveaux métiers et d'intensifier les recrutements spécialisés dans les technologies émergentes.

Citant une étude du Forum économique mondial de 2025 menée dans 25 pays, M. Hlel a rappelé que 86 % des entreprises ont déjà pris des mesures anticipatives quant à l'impact de l'IA à l'horizon 2030, et que 50 % des employeurs orientent désormais leurs activités vers l'intégration de ces technologies, tout en soulignant la nécessité absolue de protéger les données personnelles des salariés.

Enfin, Hatem Hlel a révélé que le corps des inspecteurs du travail prépare sa propre transformation digitale. Une plateforme électronique est en cours de finalisation afin de dématérialiser les procédures et de moderniser les visites d'inspection. Son entrée en exploitation est prévue pour le début du mois de janvier prochain.