Congo-Kinshasa: Ebola - Le Nord-Ubangi 8e province touchée par l'épidémie au pays

Le Nord-Ubangi est désormais la huitième province touchée par la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), selon le récent rapport épidémiologique publié par le ministère de la Santé publique.

D'après les données arrêtées au 17 octobre, la zone de santé de Wapinda a notifié deux cas confirmés d'Ebola, dont un décès. À ce stade, une seule zone de santé est affectée dans cette province, qui en compte au total onze.

À la suite de la déclaration de l'épidémie de maladie à virus Ebola au Nord-Ubangi, le Coordonnateur adjoint du Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) a réaffirmé, lundi 19 octobre, l'engagement de l'Institut national de santé publique à accompagner les autorités sanitaires provinciales.

Sur le compte X de cette institution, il a indiqué que les priorités de la riposte sont :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Renforcer la surveillance épidémiologique et la détection précoce des cas

Intensifier la recherche et le suivi des contacts

Consolider la coordination des interventions sanitaires

Renforcer la communication sur les risques et l'engagement communautaire

Promouvoir l'adoption des mesures de prévention au sein des communautés

L'objectif étant de contenir la propagation du virus, protéger les populations et soutenir une réponse sanitaire coordonnée et efficace, a-t-il affirmé.

Une épidémie fulgurante

Depuis la déclaration de cette épidémie, le 15 mai dernier, la 17e enregistrée en RDC, le virus s'est propagé à 66 zones de santé réparties dans huit provinces du pays. Il s'agit du Nord-Ubangi, du Sud-Ubangi, de la Tshopo, du Sud-Kivu, du Nord-Kivu, de l'Ituri, du Haut-Uélé et du Bas-Uélé.

La répartition des zones de santé touchées montre qu'une zone est affectée dans le Nord-Ubangi et une autre dans le Sud-Ubangi. La Tshopo compte sept zones touchées, tout comme le Haut-Uélé, tandis que le Bas-Uélé en totalise quatre. Le Nord-Kivu enregistre 17 zones affectées et l'Ituri demeure la province la plus impactée avec 28 zones de santé concernées.

Selon ce même rapport, 9 455 cas confirmés ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. Parmi eux, 4 561 personnes sont décédées et 2 530 ont été déclarées guéries. 40 nouveaux cas, ont été confirmés. Actuellement, 925 patients sont hospitalisés dans les structures de prise en charge

Le rapport fait également état d'un taux de létalité global de 48,2 %. Quant au suivi des personnes ayant été en contact avec des cas confirmés, il atteint 80 %, un indicateur essentiel pour limiter la propagation de la maladie.

Les autorités sanitaires poursuivent les efforts de surveillance, de prise en charge et de sensibilisation afin de contenir l'épidémie et prévenir l'apparition de nouveaux foyers de contamination dans les provinces affectées.