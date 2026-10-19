Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - La notabilité de Kabeya Kamuanga exprime sa défiance envers l'administrateur du territoire

La notabilité de Kabeya Kamuanga, dans la province du Kasaï-Oriental, a exprimé sa défiance à l'égard de l'administrateur du territoire. Cette position est contenue dans un mémorandum signé la semaine dernière et dont une copie est parvenue samedi 17 octobre à Radio Okapi. Il porte les signatures des représentants de plusieurs composantes de la communauté réunis au sein de la notabilité locale.

Dans ce document, les signataires dressent une liste de griefs à charge de l'autorité territoriale, qu'ils accusent notamment de manque de proximité avec la population et de mauvaise gestion de certaines affaires administratives.

Parmi les principales critiques figurent l'absence répétée de l'administrateur du territoire lors de manifestations publiques, le manque de dialogue avec les différentes communautés locales ainsi que divers dysfonctionnements dans la gestion de l'entité.

S'exprimant, dimanche 18 octobre sur Radio Okapi, au nom de la notabilité pour la circonstance, Marcel Badikulowa a détaillé plusieurs préoccupations soulevées par les notables.

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« Celui qui est censé être administrateur de territoire fuit les manifestations publiques. L'administrateur du territoire se fait toujours représenter par quelqu'un. Il est souvent agressif. Il porte des tenues assimilées à celles des militaires. Lui-même dit qu'il est "Shikata", un garde républicain. Il a des agressions verbales envers tout le monde. Il est même arrivé à gifler un chef coutumier. Il y a également le monnayage des fournitures de bureau et la désaffectation de la jeep 4x4 qui lui a été attribuée », a-t-il déclaré.

L'administrateur rejette les accusations

Contacté lundi 19 octobre par Radio Okapi, l'administrateur du territoire, Willy Muamba Mbiya, rejette l'ensemble des accusations portées contre lui.

Selon lui, ces allégations s'inscrivent dans une campagne de dénigrement dirigée contre sa personne. Il estime être victime d'une « chasse à l'homme » menée par ses détracteurs.

Pour certains observateurs, le climat de méfiance qui s'installe entre la notabilité locale et l'administration territoriale pourrait avoir des répercussions sur le développement de Kabeya Kamuanga.

Ils craignent notamment que ces tensions ne freinent les initiatives de développement et n'empêchent le territoire de tirer pleinement profit des opportunités économiques liées à la découverte récente de plusieurs gisements miniers dans la région.

En attendant une éventuelle médiation ou une réaction des autorités provinciales, le différend entre les deux parties continue d'alimenter le débat au sein de la population locale.