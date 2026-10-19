Congo-Kinshasa: Prince Epenge à Patrick Muyaya - « Que le gouvernement lui-même clarifie sa position sur le dialogue national inclusif »

Réagissant à l'appel du porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, demandant à la coalition C64 de clarifier sa position après la création du Front pour la refondation de la nation (FRN) par l'ancien président Joseph Kabila, l'opposant Prince Epenge estime que "le Gouvernement devrait lui-même préciser sa position sur le dialogue national inclusif".

Dans une déclaration faite ce lundi 19 octobre à Radio Okapi, le porte-parole de Lamuka, membre de la C64, Prince Epenge, s'interroge sur « le refus d'un dialogue national inclusif », alors que la situation sécuritaire reste préoccupante en RDC.

Il rappelle que le leader de Lamuka, Martin Fayulu, continue de défendre le dialogue comme seule voie de sortie de crise et s'oppose à toute modification de la Constitution.

« Le président Fayulu l'a dit et redit : la guerre n'est pas la solution, toucher à la Constitution est un suicide politique », a déclaré l'opposant.

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Pour Prince Epenge, seul un dialogue inclusif pourrait contribuer à préserver la cohésion nationale et à répondre aux défis auxquels le pays est confronté :

« Seul un dialogue inclusif sauvera la nation du péril existentiel qui la guette. »

Avant la création du FRN, la C64 avait notamment plaidé pour la participation de Joseph Kabila et du M23 au dialogue national.

Cependant, lors de son adresse à la nation du 27 août 2026, le président Félix Tshisekedi avait exclu la participation au dialogue national, en qualité de composante politique, des personnes qui combattent par les armes l'ordre constitutionnel, occupent une partie du territoire national ou administrent illégalement des entités de la République.

« Aucune conquête militaire ne pourra être convertie en légitimité politique », avait déclaré le chef de l'État.