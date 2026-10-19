Ethiopie: Le pays en tête de l'Afrique en matière de géospatiale et d'observation spatiale, selon un expert de l'ONU

Addis Ababa — L'Éthiopie joue un rôle de premier plan dans le développement des capacités géospatiales et d'observation spatiale à travers l'Afrique, selon André Nonguierma, chef de la section de gestion de la géoinformation à la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA).

« L'Éthiopie est à l'avant-garde des systèmes géospatiaux et d'observation spatiale », a déclaré M. Nonguierma lors d'un événement récent. Il a souligné que l'Éthiopie avait lancé avec succès plusieurs satellites fournissant des données essentielles à la planification nationale, à la prise de décision et au suivi.

La position de premier plan de l'Éthiopie se reflète également dans son appartenance au conseil d'administration du Cadre mondial des Nations Unies pour l'information géospatiale, au sein duquel elle siège en tant que membre de droit. Ce statut souligne les contributions significatives de l'Éthiopie et son rôle de premier plan dans l'élaboration de l'agenda géospatial africain.

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M. Nonguierma a insisté sur l'importance des efforts collaboratifs, déclarant : « De nombreux pays africains, dont l'Éthiopie, ont développé des capacités spatiales nationales. La prochaine étape consiste à intégrer ces systèmes à l'échelle du continent afin de partager des données et des analyses, notamment dans les domaines de la santé, des statistiques et du développement durable. »

Il a également souligné l'importance plus large de l'information géospatiale : « Les données géospatiales ne sont plus seulement un atout appréciable ; elles constituent un bien public et une infrastructure essentiels, indispensables à la construction de routes, de ponts, de barrages et à la mise en place de réseaux de transport efficaces. »

Concernant les objectifs de développement de l'Afrique, M. Nonguierma a fait remarquer : « Sans savoir où se situent les défis et les ressources, nous ne pouvons ni mettre en oeuvre ni suivre efficacement l'Agenda 2063 ou l'Agenda 2030 des Nations unies. »

Ces remarques ont été formulées lors de la dixième session de la Commission statistique pour l'Afrique, qui s'est tenue au Centre de conférences des Nations Unies à Addis-Abeba du 19 au 23 octobre. Organisée sous le thème « Libérer la valeur des données en Afrique : faire des statistiques officielles un véritable miroir du continent », cette session rassemble les autorités statistiques africaines et les partenaires de développement afin de discuter de l'amélioration des systèmes statistiques et de l'utilisation des données pour la planification du développement. Le programme comprend également la douzième réunion du Comité régional du Programme mondial des Nations Unies pour la gestion de l'information géospatiale en Afrique, qui met l'accent sur le rôle de l'information géospatiale dans la planification et le suivi du développement.

Il a conclu par un appel aux décideurs politiques africains : « Accordez la priorité aux informations géospatiales au même titre qu'aux autres infrastructures nationales. Elles sont essentielles au fonctionnement des pouvoirs publics et au développement durable. »

Le rôle de premier plan joué par l'Éthiopie dans les initiatives géospatiales marque une avancée majeure dans le renforcement de la capacité de l'Afrique à exploiter les données au service d'une croissance et d'une gouvernance transformatrices.