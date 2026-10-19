Soudan: Un mécanisme national pour combattre la cybercriminalité et protéger la sécurité nationale

19 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr Kamil Idris a pris une décision pour la création du Mécanisme national de lutte contre la cybercriminalité, sous la présidence du procureur général adjoint et composé de représentants des organismes concernés. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour renforcer la sécurité numérique et préserver la stabilité sociale.

Le mécanisme est chargé de lutter contre la cybercriminalité et la diffusion de contenus préjudiciables portant atteinte à la sécurité de l'État et de la société. Il a également pour mission de surveiller les contenus diffusés dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Il est habilité à prendre les mesures préventives et judiciaires nécessaires et à engager, au nom de l'État, des poursuites judiciaires contre tout acte menaçant la sécurité de la société et la sécurité nationale, dans le respect de la législation en vigueur et des procédures judiciaires applicables.

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