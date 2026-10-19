Soudan: Renforcent de la coopération financière entre le Soudan et la Banque mondiale

19 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La délégation soudanaise, conduite par le ministre des Finances, Jibril Ibrahim, a rencontré à Bangkok le directeur exécutif de la Banque mondiale, Zarau Wendelin Kibwe, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) 2026.

Les discussions ont porté sur l'amélioration de l'exécution des projets financés par des tiers et le renforcement de la transparence dans la gestion des fonds, notamment en matière d'affectation des ressources, de décaissement et de suivi des comptes bancaires.

Les deux parties ont également convenu d'engager des consultations sur les possibilités de coopération avec la Société financière internationale (IFC), notamment pour soutenir le secteur privé, stimuler l'investissement et élargir sa contribution à l'activité économique au Soudan.

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