Algérie: Mesures immédiates pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens - Des associations et des experts saluent les décisions du président de la République

Alger — Des associations nationales et des économistes ont salué, lundi, les mesures immédiates décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour assurer le suivi des prix et de la disponibilité des produits de consommation de base, les qualifiant de "concrètes et déterminantes" pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens et mettre un terme à toutes les formes de monopole et de spéculation sur le marché national.

Dans ce cadre, le président de l'Organisation algérienne de défense du consommateur "Himayatec", Mohamed Aissaoui, a souligné, dans une déclaration à l'APS, l'importance de ces mesures visant à assurer un suivi quotidien des prix et de la disponibilité des produits de consommation de base à travers l'ensemble du territoire national, y voyant une "avancée positive" à même de répondre aux préoccupations des consommateurs et de mettre un terme aux pratiques illicites.

Ces mesures devraient contribuer à stabiliser les prix des produits de consommation de base, a-t-il dit, estimant que leur mise en oeuvre, notamment l'organisation de l'activité des intermédiaires, la révision des marges bénéficiaires, le renforcement des contrôles sur le terrain et la mise en place d'un mécanisme d'absorption et de stockage des excédents de la production agricole, permettra de "passer du traitement de la hausse des prix à l'anticipation des déséquilibres et à une intervention précoce pour réguler le marché".

Atteindre cet objectif est "l'essence même de la réforme escomptée", laquelle permettra, d'une part, de protéger les producteurs contre les pertes et de préserver leurs équilibres commerciaux et, d'autre part, de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, a-t-il ajouté, relevant l'importance d'impliquer les associations de protection des consommateurs dans le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre de ces décisions sur le terrain, en leur qualité de "partenaire clé" dans la détection des anomalies sur le marché et la transmission des préoccupations des citoyens.

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De son côté, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar, a salué la teneur des orientations données par le président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres, estimant qu'elles sont "importantes" et revêtent une "dimension stratégique" pour l'organisation des réseaux de distribution, la régulation du marché national et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi pour la modernisation du système économique en général et du secteur commercial en particulier.

Ces mesures, qui interviennent à quelques mois du Ramadhan, constituent une "réponse concrète" aux dysfonctionnements relevés au niveau des chaînes de production, de stockage et de distribution, a-t-il relevé, soulignant que la décision de mettre en place un mécanisme d'achat et de stockage des excédents de production jouera un "rôle central" dans la garantie de la pérennité de l'approvisionnement et de la stabilité des prix à long terme.

Dans un communiqué, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) s'est, elle aussi, réjouie des conclusions de la réunion du Conseil des ministres, saluant les orientations "fermes" du président de la République visant à réguler le marché national et à lutter contre la spéculation et les dysfonctionnements affectant l'approvisionnement des citoyens en produits de consommation de première nécessité, notamment à travers la mise en place de mécanismes concrets de plafonnement des prix et de fixation des marges bénéficiaires, afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et d'assurer un équilibre entre les intérêts des producteurs, des opérateurs économiques et des commerçants, d'une part, et les droits des consommateurs, d'autre part.

Ces décisions "marquent une étape essentielle vers l'instauration de règles plus strictes et plus transparentes à même de réglementer le marché et de mettre fin aux pratiques illicites qui exploitent les circuits de distribution des produits pour augmenter les prix et porter préjudice aux consommateurs", a souligné l'Union, assurant qu'elle mobilisera ses structures nationales et locales afin de contribuer à la mise en oeuvre de ces orientations, de manière à "renforcer la discipline commerciale et à protéger aussi bien le commerçant respectueux de la réglementation que le consommateur".

Pour sa part, l'économiste Mourad Kouachi a déclaré, à l'APS, que les récentes orientations du président de la République consacrent la transition d'une approche traditionnelle à une nouvelle étape axée sur la numérisation et l'alerte précoce pour garantir la protection du pouvoir d'achat des citoyens.

Cette approche est de nature à renforcer la décentralisation dans le contrôle, à travers le renforcement des brigades de répression de la fraude au niveau local, en veillant à assurer la transparence dans les transactions tout au long des chaînes de valeur, a-t-il expliqué.

L'économiste Nasserddine Sari a estimé, quant à lui, que les mesures immédiates décidées par le président de la République reflètent "une orientation décisive vers le renforcement de la capacité de l'Etat à anticiper les dysfonctionnements du marché et à les traiter au moment opportun", notant que la stabilité des prix est liée à la régularité des opérations d'approvisionnement, à la transparence des transactions et à l'efficacité de la concurrence, d'où l'importance capitale d'organiser l'activité des intermédiaires, de renforcer le contrôle et de développer une base de données numérique unifiée.

A travers ces nouvelles mesures, l'Etat mise aujourd'hui sur "l'édification d'un système intégré alliant contrôle, données précises, gestion des stocks et coordination locale, appuyés par des indicateurs d'alerte précoce permettant d'intervenir au moment opportun", a-t-il poursuivi, ajoutant que cette orientation a vocation à "renforcer la confiance dans le marché national, à travers l'amélioration de la distribution des produits et la consécration d'un équilibre durable entre exigences de la protection du consommateur et encouragement de la production et de l'investissement".