Algérie: Protection du pouvoir d'achat des citoyens - Le président de la République prend des mesures concrètes globales et complémentaires

Alger — Les importantes décisions prises par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, témoignent d'une forte détermination à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, à travers un ensemble de mesures concrètes globales et complémentaires.

Annoncées dimanche en Conseil des ministres, ces décisions, qui prévoient la mise en oeuvre immédiate d'une série de mesures concrètes sur le terrain, traduisent une démarche visant à mobiliser tous les moyens disponibles pour endiguer tout facteur susceptible d'affecter le pouvoir d'achat des citoyens, dans le cadre d'une approche intégrée reposant sur l'anticipation, le travail de terrain et le recours aux meilleures méthodes de gestion des données, permettant ainsi aux services de l'Etat concernés d'assurer l'efficacité requise et d'atteindre les résultats escomptés.

La complémentarité entre les différentes mesures annoncées et leur niveau de précision font des sept décisions prises par Monsieur le président un plan d'action cohérent pleinement adapté aux impératifs de protection du pouvoir d'achat des citoyens, que le président de la République a placé au coeur de la politique nationale de développement économique.

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Entre autres décisions, le président de la République a ordonné d'entamer, immédiatement, l'élaboration d'un projet de texte visant à réglementer de manière stricte l'activité des intermédiaires de vente entre les producteurs et les citoyens, ce qui a le mérite de mettre en avant un maillon particulièrement important de la chaîne de commercialisation des produits, dans la mesure où un tel texte constituera un instrument déterminant pour mieux maîtriser les circuits de distribution, notamment en matière de prix et de marges bénéficiaires, et mettre un terme aux dérives commerciales.

Dans le même contexte, le président de la République a ordonné au Premier ministre d'ouvrir immédiatement une enquête sur le rôle négatif de certains importateurs dans la monopolisation et la hausse des prix des viandes importées et auprès des boucheries qui les commercialisent au prix de la viande locale, et ce, à travers l'ensemble des wilayas et des quartiers.

Il a également ordonné de renforcer les brigades de contrôle des prix relevant du ministère du Commerce intérieur et d'assurer des sorties d'inspection quotidiennes sur le terrain tout au long de l'année.

Dans le même sillage, le président de la République a chargé le ministre de l'Intérieur, en coordination avec les walis de la République, de mettre en place un mécanisme permettant d'acheter les excédents de produits au niveau local, de les stocker, puis de les injecter sur le marché dès l'apparition des premiers signes de fluctuation des prix.

Il s'agit là d'une mesure concrète reposant sur une vision clairvoyante et une conception rigoureuse, qui vise à traiter la question sous tous ses angles, dans le cadre d'un dispositif intégré.

De plus, le président de la République a renforcé ces mesures par d'autres décisions tout aussi importantes : l'élaboration, par le ministère du Commerce intérieur, d'un dispositif de plafonnement des prix et de fixation des marges bénéficiaires des légumes, des légumineuses, des pâtes et des viandes, en tenant compte des chaînes de production et de commercialisation, la mise en place d'un système décentralisé permettant aux directeurs du commerce, sous la responsabilité des walis, d'assurer le suivi quotidien, au niveau local, des prix des produits de large consommation, et, en troisième lieu, la coordination des efforts du ministère de l'Intérieur, du ministère du Commerce intérieur et du Haut-commissariat à la numérisation pour la création d'une base de données numérique de contrôle rapide et efficace des prix, qui fera office de mécanisme d'alerte permettant aux services concernés d'intervenir pour rétablir l'équilibre des prix des produits en cas de hausse anormale.