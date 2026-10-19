Maroc: Festival International du Film de Marrakech - Le grand réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, parrain de la 9e édition des Ateliers de l'Atlas

Le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho sera le parrain de la 9e édition des Ateliers de l'Atlas qui se tiendront en marge de la 23e édition du Festival International du Film de Marrakech (FIFM), prévue du 20 au 28 novembre 2026, a annoncé la Fondation du Festival.

Figure majeure du cinéma brésilien contemporain, Kleber Mendonça Filho s'est imposé sur la scène internationale avec Les Bruits de Recife (2012), Aquarius (2016) et Bacurau (2019), Prix du Jury au Festival de Cannes.

Son dernier film, L'Agent secret, a remporté le Prix de la mise en scène à Cannes en 2025, avant d'être récompensé par deux Golden Globes et de recevoir quatre nominations aux Oscars en 2026.

Par ailleurs, ses oeuvre, marquées par une grande liberté narrative et formelle, témoignent d'un attachement profond à un cinéma indépendant, audacieux et singulier, en résonance avec l'esprit des Ateliers de l'Atlas.

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« Je suis ravi de cette invitation. Être à l'écoute d'idées nouvelles et saisir les aspirations des nouvelles générations de cinéastes est une source d'inspiration pour mon propre travail. Et tout cela à Marrakech, une ville si fascinante, qui accueille un festival de cinéma aussi exceptionnel », a déclaré le réalisateur, cité dans le communiqué.

« L'an dernier, lors de ma Conversation au Festival, on m'a demandé si j'envisageais un jour de tourner un film dans cette ville. Être le parrain des Ateliers de l'Atlas me donne le sentiment d'assister, sous mes yeux, à la naissance de nouveaux films », a-t-il ajouté.

Les Ateliers de l'Atlas, un dispositif au service des cinémas marocain, arabe et africain, initié en 2018 par le FIFM, s'inscrivent aujourd'hui dans Atlas Programs, qui rassemble les initiatives professionnelles du festival.

Aux côtés des Ateliers de l'Atlas et d'Atlas Station, Atlas Press accompagne le développement de la critique cinématographique, tandis qu'Atlas Distribution Meetings réunit une soixantaine de professionnels venus d'Afrique, du monde arabe et d'Europe pour favoriser les rencontres et la circulation des films. Atlas Distribution Awards complète ce dispositif en apportant un soutien à la distribution des oeuvres.