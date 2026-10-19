Maroc: L'Europe concentre toujours l'essentiel des échanges du Maroc - Une dynamique commerciale déséquilibrée en 2025

Les échanges commerciaux du Maroc avec ses principaux partenaires internationaux ont continué de progresser en 2025, selon le rapport annuel de l'Office des Changes sur le commerce extérieur du Maroc au titre de l'année 2025. Cette progression masque toutefois des déséquilibres commerciaux marqués.

D'après l'institution publique, les échanges commerciaux du Maroc avec le reste du monde ont affiché une hausse de 6,1% en 2025 contre un accroissement de 6,3% en 2024. Les importations ont augmenté de 8% et atteint 822,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2025 contre 761,3 MMDH une année auparavant, tandis que les exportations ont progressé de 3% par rapport à 2024, pour se chiffrer à 470 MMDH en 2025. En conséquence, le déficit commercial s'est aggravé de 15,5% et s'est établit à 352,3 MMDH en 2025 contre 304,9 MMDH une année auparavant.

Bien que l'Europe demeure le premier partenaire commercial du Maroc, avec une part de 59,8% des échanges en 2025, contre 62% en 2024, son poids relatif a cependant reculé au cours de l'année dernière. Selon le rapport, les échanges commerciaux du Maroc avec cette région ont progressé de 2,4% (soit +18,2 MMDH) pour s'établir à 773,1 MMDH contre 754,9 MMDH en 2024. L'Europe représente par ailleurs 54,2% des importations marocaines, tandis qu'elle absorbe 69,7% des exportations du Royaume.

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Dans cette région, « l'Union européenne demeure le principal partenaire commercial du Maroc avec une valeur de 663,1 MMDH contre 653,8 MMDH un an auparavant», a relevé l'Office. Les pays de l'UE concentrent ainsi 85,8% des échanges réalisés avec l'Europe. Mais malgré cette progression en valeur, les données montrent que sa part dans le total des échanges commerciaux du Maroc a diminué de 2,4 points pour s'établir à 51,3%.

« L'Espagne se place en tête des pays partenaires européens (27,5%) suivie de la France (21,1%), de l'Allemagne (8,9%), de la Turquie (7,3%) et de l'Italie (7,1%) », précise le rapport.

D'après le rapport, qui présente les statistiques annuelles des importations et des exportations de marchandises, la progression des échanges ne s'est pas traduite par une réduction du déficit commercial persistant. En effet, celui-ci s'est alourdi à 118,3 MMDH en 2025, soit un niveau supérieur à celui enregistré en 2024 (103,2 MMDH).

Le Maroc a néanmoins enregistré une amélioration du déficit commercial avec plusieurs pays partenaires, notamment l'Espagne (7,5 MMDH), le Portugal (1,1 MMDH) et la Russie (0,7 MMDH).

La Chine accentue le déséquilibre des échanges avec l'Asie

L'Office fait état également d'une aggravation du déficit commercial de 15,7 MMDH avec l'Asie. Il s'est chiffré à 168,1 MMDH en 2025 contre 152,5 MMDH en 2024, précise le Département des statistiques des comptes extérieurs de l'Office. Les échanges de biens réalisés avec cette région ont ainsi généré un déficit en hausse de 10,3%.

En raison de la progression de 23,8 MMDH des importations des principaux produits en provenance de Chine, tandis que les exportations ont reculé de 166 MDH, la balance commerciale avec le géant asiatique s'est dégradée de 24 MMDH en 2025, précise l'institution publique. La Chine constitue ainsi un facteur important de la dégradation du solde commercial marocain avec l'Asie.

Les flux commerciaux avec le continent américain ont progressé de 8%, soit une hausse de 11,6 MMDH. Les données montrent que cette performance a davantage reposé sur les importations qui ont augmenté de 12,3 MMDH, alors que les exportations ont baissé de 1,1 MMDH. Cette évolution a ainsi entraîné un creusement du solde commercial de 13,7 MMDH (le déficit atteignant 80,2 MMDH, contre 66,5 MMDH en 2024).

Les Etats-Unis creusent le déficit commercial

Premier partenaire commercial sur ce continent, les États-Unis génèrent un déficit commercial pour le Maroc de 61 MMDH, suivis par le Canada avec un déficit de 3,7 MMDH contre 4,1 MMDH l'année précédente. Les échanges avec le Brésil demeurent également déficitaires avec un solde de -3,6 MMDH en 2025 contre -2,4 MMDH l'année précédente.

L'excédent commercial avec le continent africain a enregistré une baisse de 82,9% par rapport à l'année précédente pour s'établir à 1,2 MMDH, soit un recul de 6 MMDH. Selon l'Office des Changes, « ce repli résulte principalement de la diminution du solde excédentaire avec Djibouti, de 4,1 MMDH ». Il ajoute que les déficits commerciaux avec l'Afrique du Sud et la Libye se sont aggravés, respectivement, de 1,9 MMDH et 1,2 MMDH. Par ailleurs, la balance commerciale du Maroc avec l'Océanie a enregistré un excédent de 2,8 MMDH, contre 3,8 MMDH en 2024.