Angola: Le pays et la Namibie signent huit instruments juridiques

Luanda — L'Angola et la Namibie ont signé ce lundi à Luanda huit instruments juridiques de coopération dans différents domaines, en particulier les relations diplomatiques, la défense, la culture, le sport, la finance, la pêche, l'aquaculture et le tourisme.

La cérémonie de signature a eu lieu en présence des Présidents de l'Angola, João Lourenço, et de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, qui se trouve à Luanda pour une visite d'État de trois jours destinée à approfondir les relations bilatérales.

Parmi les instruments paraphés figurent l'accord sur l'exercice d'activités rémunérées par les personnes à charge des fonctionnaires des missions diplomatiques et consulaires, l'addendum à l'accord bilatéral sur la construction de sites mémoriaux à Cassinga et Xetequela, ainsi que le mémorandum d'accord sur la coopération au développement du sport.

Le protocole de coopération sur les arts et la culture, l'accord pour l'établissement d'un poste frontière d'arrêt unique entre Oshikango en Namibie et Santa Clara en Angola, ainsi que des mémorandums d'entente dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture et du tourisme, ont également été signés.

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La signature de ces instruments s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour élargir les domaines de coopération, faciliter la circulation transfrontalière et promouvoir les échanges économiques, culturels et sociaux.

Les parties ont également signé le procès-verbal de la première session de la commission binationale Angola-Namibie.

Coopération bilatérale

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été formalisées le 18 septembre 1990.

Depuis lors, les deux pays ont développé des liens d'amitié et de coopération dans divers secteurs, en particulier la défense et la sécurité, l'énergie, le transport, les ressources naturelles et l'intégration régionale.

Dans le domaine énergétique, il convient de souligner le projet hydroélectrique binational de Baynes, qui devrait être construit sur le fleuve Cunene, avec une capacité de production prévue de 860 mégawatts et un investissement estimé à 1,5 milliard de dollars américains.

L'interconnexion électrique entre les deux pays constitue également l'un des volets de ce partenariat, au même titre que la coopération dans les secteurs des hydrocarbures, de la gestion des frontières et de la protection de l'environnement.

L'Angola et la Namibie sont membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), une organisation régionale qui promeut l'intégration économique, la paix, la sécurité et le développement durable.

Malgré des relations politiques et diplomatiques bien établies, les échanges économiques entre les deux pays continuent d'offrir des opportunités d'expansion, notamment dans les secteurs stratégiques pour la diversification de leurs économies respectives.

La signature de ces nouveaux accords représente une avancée vers la dynamisation de la coopération bilatérale et la création de conditions propices à des initiatives conjointes bénéfiques pour les deux peuples. FMA/