Angola: Futsal - L'Angola en finale du championnat d'Afrique

19 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — L'équipe nationale de futsal s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique de la discipline, qui se déroule au Maroc, en battant l'Algérie 3-2 ce lundi, lors des demi-finales.

La formation angolaise, vice-championne d'Afrique en titre, était menée à la mi-temps après avoir encaissé deux buts, inscrits respectivement par Hamad et Harmouche aux 9e et 20e minutes.

En seconde période, l'Angola est revenu avec plus de détermination et a réduit l'écart à la 9e minute par l'intermédiaire de Ny Sola, relançant ainsi les espoirs de l'équipe nationale dans la course à la qualification pour la finale de ce mercredi.

Affichant une plus grande détermination et une approche offensive, les Angolais ont intensifié la pression sur leur adversaire et ont égalisé à cinq minutes du terme de la rencontre, de nouveau grâce à Ny Sola.

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Dans la foulée, Chico a inscrit le but de la victoire, permettant à l'Angola de renverser la situation et de se qualifier pour la finale de la compétition.

Dans une phase décisive de la rencontre, la sélection algérienne a intensifié son jeu, au sein d'un climat de vive tension entre les deux formations.

Lors de la phase de groupes, l'Angola a terminé en tête du groupe B avec neuf points, tandis que l'Algérie a pris la deuxième place du groupe A avec quatre points.

L'autre demi-finale, qui se jouera également ce soir, opposera le Maroc à l'Égypte ; les deux équipes chercheront à décrocher leur place pour la finale de la compétition.

Pour leur entrée en lice, les Angolais ont battu le Mozambique 5-1, se sont imposés 4-0 face à la Tanzanie et ont dominé l'Égypte 4-2 lors de la dernière journée de la phase de groupes.

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