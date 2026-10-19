Angola: La Présidente namibienne appelle à un renforcement du contrôle parlementaire

Luanda — La Présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a appelé lundi, à Luanda, les parlements angolais et namibien à s'impliquer activement dans le contrôle de la mise en oeuvre des accords bilatéraux, afin de garantir des résultats tangibles et d'améliorer les conditions de vie des populations.

S'exprimant lors d'une séance plénière solennelle de l'Assemblée nationale, dans le cadre de sa visite d'État en Angola, la Cheffe de l'État a estimé que les organes législatifs devaient contribuer à traduire les engagements politiques en actions concrètes, notamment par l'adoption de lois, l'allocation de ressources et le contrôle de l'action des gouvernements respectifs.

Netumbo Nandi-Ndaitwah a exhorté les députés des deux pays à privilégier des décisions répondant aux besoins des citoyens, en particulier en matière d'accès à l'eau potable dans les zones rurales, de création d'emplois pour les jeunes et de facilitation des échanges commerciaux aux frontières.

Elle a également plaidé pour un approfondissement de la coopération dans les domaines de la protection de l'enfance, de la lutte contre la traite des êtres humains, de la gestion concertée des ressources en eau et du renforcement de la sécurité juridique au service du commerce et de l'investissement.

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La Présidente namibienne a estimé que l'intégration régionale devait se traduire par des retombées concrètes pour les populations, grâce à l'ouverture des marchés, à l'accroissement des capacités de production et au renforcement des entreprises africaines.

Coopération bilatérale

S'agissant des relations entre les deux pays, Netumbo Nandi-Ndaitwah a plaidé pour la mise en oeuvre effective des accords de coopération avec l'Angola, afin de garantir des avancées dans les secteurs économique et social, ainsi que dans ceux de l'énergie, de l'eau et des infrastructures.

La Cheffe de l'État a notamment souligné l'importance du relèvement au rang de Commission bilatérale de la Commission mixte de coopération, désormais coprésidée par les deux chefs d'État. Ce mécanisme doit permettre de renforcer l'orientation politique de la coopération et d'assurer le suivi de l'exécution des engagements pris.

Selon la Présidente namibienne, l'Angola et la Namibie ont conclu plus de 60 accords bilatéraux au fil des années. Avec les huit instruments signés lundi, leur nombre dépasse désormais les 70.

Elle a identifié l'eau et l'énergie comme des secteurs prioritaires, soulignant que l'approvisionnement énergétique constitue un facteur essentiel de l'industrialisation, tandis que l'accès à l'eau favorise la sécurité alimentaire et le développement de l'agro-industrie.

La Présidente nabienne a également préconisé la transformation locale des ressources naturelles africaines, afin de réduire les exportations de matières premières non transformées. À cet égard, elle a présenté le corridor de Lobito comme une initiative stratégique pour l'intégration économique et le développement régional.

Mémoire historique et solidarité

Dans son intervention, Netumbo Nandi-Ndaitwah a rappelé les liens d'amitié et de solidarité entre l'Angola et la Namibie, forgés au cours de leurs luttes respectives pour la libération nationale.

Elle a souligné qu'après l'indépendance de l'Angola, en 1975, le pays avait poursuivi son soutien à la lutte du peuple namibien, en accueillant des membres de la SWAPO ainsi que des milliers de Namibiens contraints à l'exil, auxquels le territoire angolais avait offert un refuge, un accès à l'éducation, une assistance médicale et les moyens de poursuivre leur combat.

La Présidente namibienne a exprimé sa reconnaissance pour les sacrifices consentis par les peuples angolais, namibien et cubain. Elle a notamment évoqué le massacre de Cassinga, survenu le 4 mai 1978, ainsi que la bataille de Cuito Cuanavale, qu'elle a qualifiée de déterminante pour les transformations politiques intervenues en Afrique australe.

« Que nos deux nations avancent avec détermination, des accords à leur mise en oeuvre, du potentiel partagé à la prospérité commune, et de la solidarité dans la lutte de libération à une solidarité au service du développement », a-t-elle déclaré.

Au cours de sa visite à l'Assemblée nationale, la Présidente namibienne a signé le livre d'honneur, découvert la maquette du Palais législatif et procédé à la plantation d'un arbre.