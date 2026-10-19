Angola: L'Angola invite la Namibie à investir dans la raffinerie de Lobito

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a invité lundi la Namibie à rejoindre l'actionnariat de la raffinerie de Lobito, dont la capacité prévue est de 200 000 barils de pétrole par jour, dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

S'exprimant devant la presse après la signature d'accords de coopération entre l'Angola et la Namibie, à l'occasion de la visite de la Présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah, le Chef de l'État a désigné les secteurs de l'énergie, de l'eau, du pétrole et de l'investissement privé comme des domaines prioritaires pour approfondir les relations bilatérales.

À cette occasion, le Chef de l'État a souligné la nécessité d'accroître la commercialisation des produits pétroliers dérivés, tels que l'essence, le gazole et d'autres produits issus du raffinage.

Le dirigeant a précisé que cette stratégie s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la capacité de transformation des matières premières, à générer une plus grande valeur ajoutée et à répondre aux besoins du marché intérieur ainsi que de ceux des pays de la région.

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João Lourenço a également fait part de l'intention de partager la capacité de production énergétique de l'Angola avec les pays d'Afrique australe, notamment la Namibie, l'Afrique du Sud, le Botswana et le Zimbabwe, dans le cadre de l'intégration des infrastructures régionales.

Le Président angolais a estimé que la coopération énergétique permettrait de tirer parti des capacités existantes dans les différents pays, évitant ainsi à chaque État de devoir développer, de manière isolée, l'ensemble des infrastructures nécessaires à sa croissance économique.

Dans le domaine de l'eau, João Lourenço a fait part de la volonté de l'Angola de partager avec la Namibie son expérience en matière de construction de barrages de retenue et de canaux de distribution, destinés à l'approvisionnement des populations, du bétail et de l'agriculture.

Le programme de gestion des ressources en eau couvre les provinces de Huíla, Cunene et Namibe, des régions du sud du pays confrontées à des périodes de sécheresse sévère, avec des répercussions sur les communautés, l'élevage et la production agricole.

Selon le Chef de l'État, les caractéristiques climatiques de ces provinces sont similaires à celles du nord de la Namibie, ce qui permet d'envisager l'application d'expériences angolaises pour atténuer les effets de la sécheresse.

Dans le secteur pétrolier, João Lourenço a indiqué que l'Angola partage avec la Namibie l'expérience acquise dans les domaines de la recherche, de la production et de la commercialisation du pétrole, alors même que le pays voisin se prépare à entamer l'exploitation commerciale de ses ressources.

Le Président angolais a également invité les entrepreneurs namibiens à investir en Angola, notamment par l'implantation d'unités de production de biens de consommation, et a exprimé son souhait de voir des investisseurs angolais développer des activités similaires en Namibie.

João Lourenço a par ailleurs évoqué la nécessité de relancer le projet du barrage hydroélectrique de Baynes, une initiative binationale destinée à produire de l'énergie pour les deux pays.

Le Chef de l'État a inscrit ces initiatives dans le cadre des liens historiques d'amitié et de fraternité unissant l'Angola et la Namibie, qui constituent le fondement de la coopération économique et de la consolidation des relations bilatérales.

La première session de la Commission binationale Angola-Namibie s'est tenue ce lundi à Luanda, et le procès-verbal y afférent a été approuvé en présence des deux Chefs d'État, dans le cadre de la visite d'État de la présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été formalisées le 18 septembre 1990.

Depuis lors, les deux pays consolident leurs liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment l'énergie, la défense et la sécurité, les transports, les ressources naturelles et l'intégration régionale.