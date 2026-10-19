Angola: Nandi-Ndaitwah propose une industrialisation conjointe entre le pays et la Namibie

Luanda — La Présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a proposé, à Luanda, une industrialisation conjointe ainsi que la transformation locale des ressources naturelles des deux pays, afin de créer des emplois, de réduire la pauvreté et de favoriser la prospérité économique et sociale des deux peuples.

Cette position a été exprimée lors de la séance inaugurale de la Commission binationale Angola-Namibie, dans le cadre de la visite d'État de trois jours qu'effectue la dirigeante namibienne en Angola, visant à approfondir les relations bilatérales et à renforcer la coopération dans des secteurs stratégiques.

Netumbo Nandi-Ndaitwah a souligné la nécessité de dépasser le modèle fondé sur l'exportation de matières premières, en développant des industries capables d'apporter une valeur ajoutée aux ressources naturelles.

Elle a insisté sur le fait que les accords signés entre les deux pays ne généreront des avantages concrets pour les citoyens que s'ils sont effectivement mis en oeuvre.

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La Présidente a identifié l'industrialisation, l'amélioration de la qualité de l'éducation, l'élargissement des opportunités économiques et la création d'emplois décents comme des priorités pour réduire la pauvreté et les inégalités sociales.

Elle a rappelé que l'élévation, en 2019, de la coopération bilatérale au rang de Commission binationale témoigne de l'engagement politique des deux pays à approfondir leurs relations et à assurer un suivi régulier des programmes et initiatives d'intérêt commun.

Selon la dirigeante, un audit juridique réalisé en 2024 a recensé plus de 16 instruments de coopération signés entre l'Angola et la Namibie, dans des domaines tels que l'application de la loi, la gestion des frontières, les infrastructures, le commerce, la sécurité énergétique et hydrique, ainsi que la connectivité des transports.

À cet égard, elle a appelé à un plus grand engagement des ministres et des fonctionnaires dans l'exécution des décisions adoptées au sein de la Commission binationale, afin de garantir des résultats concrets pour les populations.

Eau, agriculture et transports

Dans le domaine des infrastructures, Netumbo Nandi-Ndaitwah a souligné l'urgence de mener à terme le projet d'extension du système de transfert d'eau de Cafu, dans la province de Cunene, vers la Namibie, ainsi que de rendre opérationnelle la station de pompage de Calueque, également située dans la province de Cunene.

Cette initiative pourrait contribuer à améliorer l'approvisionnement en eau et à soutenir le développement agricole dans les zones arides de Namibie, un pays confronté à d'importantes contraintes en matière de ressources hydriques.

L'agriculture et l'agro-industrie ont par ailleurs été identifiées comme des secteurs prioritaires pour renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois et diversifier les économies des deux pays.

La Présidente namibienne a également plaidé en faveur de la concrétisation du projet d'extension ferroviaire reliant Chikango, en Namibie, à Santa Clara, dans la province de Cunene (Angola) ; elle estime en effet que cette liaison permettrait d'améliorer la connectivité, de réduire les coûts de transport et de faciliter la circulation des marchandises entre les deux nations.

La dirigeante a en outre insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités douanières, les services d'immigration et les autres institutions frontalières, afin de simplifier les procédures administratives et d'atténuer les obstacles au commerce transfrontalier, en particulier pour les petits commerçants.

Selon elle, la frontière commune devrait constituer un pont vers des opportunités économiques, plutôt qu'une barrière entravant la circulation des personnes et des biens.

Énergie et pétrole

Dans le secteur de l'énergie, Netumbo Nandi-Ndaitwah a manifesté son intérêt pour des opportunités de coopération liées à la raffinerie de Lobito, notamment dans les domaines des produits pétroliers, de la logistique et de la distribution, sous réserve de la viabilité économique des projets.

Elle a également souligné l'importance de concrétiser des accords d'interconnexion énergétique entre l'Angola et la Namibie, estimant que ces initiatives pourraient renforcer la sécurité énergétique et favoriser le développement durable en Afrique australe.

La dirigeante a par ailleurs évoqué la coopération dans le secteur du pétrole et du gaz naturel, dans le cadre du protocole d'accord signé en 2022, qui permet à la Namibie de bénéficier de l'expertise technique et des capacités institutionnelles angolaises pour le développement de sa propre industrie pétrolière.

Elle a précisé que l'exploitation des ressources naturelles doit aller de pair avec le développement de capacités de production locales, afin de réduire la dépendance à l'exportation de matières premières et d'accroître les retombées économiques pour les deux pays.

Solidarité et paix en Afrique

Sur le plan politique et diplomatique, elle a félicité le Président angolais, João Lourenço, pour ses efforts en faveur de la paix et de la résolution des conflits en Afrique, dans le cadre de son action au sein de l'Union africaine.

Pour Netumbo Nandi-Ndaitwah, la paix est une condition essentielle au développement ; les pays africains doivent donc intensifier leurs efforts conjoints pour faire taire les armes sur le continent.

La dirigeante namibienne a rappelé les liens historiques de solidarité unissant l'Angola et la Namibie, soulignant en particulier le soutien apporté par le peuple angolais durant la lutte pour l'indépendance namibienne.

Dans ce contexte, elle a évoqué les massacres de Cassinga, survenus le 4 mai 1978, ainsi que la bataille de Cuito Cuanavale -- des épisodes qu'elle a qualifiés de déterminants pour l'indépendance de la Namibie et le processus de libération de l'Afrique australe.

Enfin, la Présidente a exprimé sa confiance quant aux résultats de la session inaugurale de la Commission binationale, jugeant réalistes et réalisables les recommandations formulées par les ministres des deux pays.

Les relations politico-diplomatiques entre l'Angola et la Namibie ont été officialisées le 18 septembre 1990.

Depuis lors, les deux pays ont consolidé leurs liens d'amitié et de coopération dans divers domaines, notamment l'énergie, la défense et la sécurité, les transports, les ressources naturelles et l'intégration régionale.