Angola: Le pays et l'Indonésie souhaitent renforcer leur coopération économique

Luanda — L'Angola et l'Indonésie ont exprimé, samedi dernier, leur volonté d'approfondir leur coopération économique et commerciale, en accordant la priorité aux secteurs de l'agriculture, de la pêche et de la santé.

Cette volonté a été exprimée lors d'une rencontre entre l'ambassadeur d'Angola en Indonésie, Florêncio de Almeida, et le ministre indonésien du Commerce, Budi Santoso.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique angolaise à Jakarta, la réunion s'est tenue en marge de la 41e édition de la Trade Expo Indonesia (TEI 2026), au pavillon de l'industrialisation agricole.

À cette occasion, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté de dynamiser les relations économiques bilatérales et d'élargir les domaines de partenariat, en vue de créer de nouvelles opportunités d'investissement et de renforcer les échanges commerciaux.

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Bien que la coopération économique entre les deux pays soit encore en phase de consolidation, les deux parties ont reconnu le potentiel existant pour stimuler la croissance de leurs économies respectives, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

La Trade Expo Indonesia 2026 s'est déroulée du 14 au 18 octobre, constituant une plateforme internationale de promotion du commerce, de l'investissement et de développement de partenariats entre entreprises.

Les relations de coopération entre l'Angola et l'Indonésie se sont intensifiées ces dernières années, portées par des liens historiques, notamment les principes de solidarité et de coopération entre pays en développement consacrés lors de la conférence de Bandung, ainsi que par leur volonté commune d'approfondir leurs relations économiques, diplomatiques et culturelles.

Sur le plan économique et commercial, les deux pays s'emploient à accroître leurs échanges bilatéraux et à promouvoir les investissements dans des secteurs stratégiques tels que les hydrocarbures, les diamants, l'agriculture, la pêche, les infrastructures, la logistique, l'industrie, le tourisme et les technologies de l'information. Les possibilités de coopération dans la production de tilapia et d'huile de palme retiennent notamment l'attention.

Sur le plan diplomatique et institutionnel, la signature d'un mémorandum d'entente portant création d'une Commission mixte de coopération bilatérale, ainsi que la participation de l'Angola au Forum Indonésie-Afrique, figurent parmi les initiatives visant à consolider le dialogue politique et à identifier de nouvelles perspectives de partenariat.

La coopération entre les deux pays s'étend également à la formation, aux bourses d'études, au partage d'expériences ainsi qu'aux échanges culturels et entre organes de presse.