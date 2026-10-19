Angola: Paulo Torres affirme que l'expulsion d'un joueur a handicapé le Desportivo de Huíla

Luanda — L'entraîneur du Desportivo de Huíla, Paulo Torres, a estimé, ce dimanche, que l'expulsion de l'un de ses joueurs avait affecté les performances de son équipe, malgré sa victoire (2-0) face au FC de Luanda, lors de la septième journée du championnat angolais de football, la Liga Unitel Girabola.

S'exprimant devant la presse à l'issue de la rencontre disputée au stade França Ndalu, le technicien portugais a reconnu les difficultés posées par l'adversaire, qui, selon lui, dispose de joueurs de qualité capables de contrarier les offensives de son équipe. Il a également souligné que jouer en infériorité numérique compliquait le dispositif tactique de tout entraîneur.

Paulo Torres a par ailleurs insisté sur l'importance d'avoir marqué à un moment décisif de la rencontre, estimant que ce but avait permis à son équipe de gagner en stabilité au cours du match.

« L'idée était de jouer en transition et de maintenir l'adversaire dans un bloc bas, mais l'expulsion de notre joueur nous a handicapés », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'entraîneur du FC de Luanda, Rui Santos, a pointé le manque d'efficacité devant le but comme l'un des facteurs ayant empêché son équipe d'obtenir un résultat positif, malgré sa supériorité numérique pendant une partie de la seconde période.

« Nous avons eu quelques occasions que nous n'avons pas réussi à concrétiser. Nous allons continuer à travailler afin d'obtenir de meilleurs résultats », a-t-il affirmé.