Madagascar: Nina Rahantanirina - L'ex-députée condamnée à 5 ans de prison ferme

Le verdict est tombé. L'ancienne députée élue à Mahajanga I, Nina Rahantanirina, ainsi que son fils ont été condamnés hier par le tribunal de Maevatanana à une peine de cinq ans de prison ferme.

Une décision de justice qui vient clore, du moins en première instance, un dossier judiciaire à rebondissements qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. Pour rappel, cette ancienne figure du pouvoir avait été interpellée au début du mois au coeur d'une carrière d'or. Déférée devant la justice dans la nuit du 1er octobre dernier, elle avait été placée sous mandat de dépôt aux alentours de 2 heures du matin. À l'origine de cette affaire retentissante : des faits d'exploitation aurifère illicite menés en violation de la réglementation en vigueur.

Plusieurs chefs d'accusation lourds ont été retenus à l'encontre de la parlementaire et de son fils. Outre l'exploitation sans autorisation légale, la justice leur reproche la poursuite délibérée des activités malgré l'existence d'une décision administrative de fermeture du site. Les enquêteurs ont également relevé l'utilisation de matériels et d'équipements sous scellés, ainsi que des faits d'outrage aux forces de l'ordre lors des interventions sur le terrain. Après ce jugement rendu à Maevatanana, l'ancienne élue de la Cité des Fleurs et son fils restent sous le coup de cette lourde peine d'emprisonnement.