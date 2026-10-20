Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 octobre 2026

revue de presse

Ouganda: l'opposant rwandais en exil Robert Kabera, critique virulent du président Kagame, a été retrouvé décapité

Réfugié en Ouganda, Robert Kabera, un ancien sous-officier de l'armée rwandaise devenu un ardent critique du gouvernement de Paul Kagame a été retrouvé décapité, près de la capitale Kampala, a annoncé ce lundi 19 octobre la police ougandaise.

Robert Kabera, 50 ans, ancien sergent rwandais, avait fui en novembre 2020 accusé d'agression sexuelle ce qu'il a toujours nié, rapporte la BBC . Il avait demandé l'asile à l'Ouganda voisin où il était enregistré comme réfugié, a indiqué son frère Victor Agaba à l'AFP.

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Le porte-parole de la police ougandaise Kituuma Rusoke a déclaré lors d'un point presse ce lundi 19 cotobre que l'on n'avait pas retrouvé sa tête. "Ses proches ont identifié M. Robert Kabera", a-t-il poursuivi, ajoutant que des habitants de Luwala, un village proche de Kampala, avaient retrouvé la dépouille et que le meurtre avait pu être commis "la nuit du 16 octobre ou le matin du 17". (Source TV5 Monde Afrique)

Le Sénégal s'achemine vers un report des élections locales prévues en janvier prochain

Alors que le Premier ministre avait annoncé au début du mois de septembre que le scrutin se déroulerait le 17 janvier 2027, le président Bassirou Diomaye Faye n'a toujours pas signé le décret convoquant le corps électoral. Or, selon le Code électoral, celui-ci devait le faire 90 jours au plus tard avant la date des élections, soit lundi 19 octobre... Les mandats des maires et des conseillers départementaux expirent, eux, le 23 janvier 2027.

Le report des élections locales se précise au Sénégal. Alors que ce lundi 19 octobre était la date limite pour convoquer le corps électoral en vue de leur déroulement le 17 janvier prochain - comme l'avait annoncé le Premier ministre au début du mois de septembre -, aucun décret n’a été signé par le président Bassirou Diomaye Faye. Le délai dépassé, il s'agit donc d'un report de fait, sans que le chef de l'État ne se soit pourtant adressé à la nation pour justifier ce choix. [Source RFI]

RDC : l’UA appelle au dialogue et au respect du cessez-le-feu

Face aux tensions politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo (RDC), l’Union africaine (UA) mise sur le dialogue inclusif, le respect des institutions et la consolidation des engagements de paix pour éviter une nouvelle escalade.

Dans un communiqué publié mardi, le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé les acteurs politiques congolais à privilégier les moyens pacifiques et à préserver les acquis des processus de Doha et de Washington.

Le responsable de l’organisation continentale a salué les efforts du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur d’un dialogue politique national ouvert à l’ensemble des acteurs politiques et sociaux concernés, dans le respect des institutions de la République. Cet appel intervient dans un contexte où la recherche d’une issue politique à la crise congolaise demeure étroitement liée aux impératifs de sécurité et de stabilité institutionnelle. (Source APA News)

Kenya : Paul Mackenzie reconnu coupable de 191 meurtres, les autorités face à leurs défaillances

Trois ans et demi après la découverte des premiers corps dans la forêt de Shakahola, la justice kényane a rendu un verdict très attendu. Lundi 19 octobre 2026, à l’issue d’une audience de plus de huit heures devant la Haute Cour de Mombasa, la juge Diana Kavedza Mochache a déclaré Paul Nthenge Mackenzie, fondateur de la Good News International Church, et 28 coaccusés coupables du meurtre de 190 enfants et d’un adulte.

Elle a estimé que les accusés avaient agi de concert pour imposer et maintenir un régime de jeûne ayant entraîné la mort des victimes. Elle a rejeté l’argument de la défense selon lequel celles-ci auraient jeûné de leur plein gré. [Source Afrik.com]

Etats-Unis. L'Afrique du Sud se prépare à une possible exclusion de l'accord commercial Agoa

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré ce lundi 19 octobre que son pays devait se préparer à une possible exclusion de l'Agoa, un accord qui accorde des avantages commerciaux aux pays africains exportant vers les Etats-Unis.

Bien que le Congrès américain ait renouvelé le dispositif en septembre, la décision finale revient à l'exécutif, dans un contexte de tensions entre Washington et Pretoria. Une exclusion pourrait notamment affecter les secteurs automobile et agricole, ainsi que les emplois qui en dépendent. [Source Africa Radio]

La Guinée équatoriale entend éradiquer le paludisme d’ici à 2030

La Guinée équatoriale intensifie sa lutte contre le paludisme avec l’ambition d’éliminer la maladie d’ici à 2030. À Malabo, sur l’île de Bioko, des équipes sanitaires et des organisations non gouvernementales procèdent à des pulvérisations d’insecticides dans les habitations afin de réduire la présence des moustiques et les risques de transmission. Ces opérations s’inscrivent dans une stratégie nationale appelée à s’étendre au territoire continental.

Cette initiative s’appuie sur les résultats obtenus à Bioko, où des années d’interventions soutenues, de collecte de données et de sensibilisation des habitants ont permis de réduire sensiblement les infections et les décès. Le gouvernement entend désormais reproduire ces avancées à plus grande échelle, dans un environnement marqué par les forêts tropicales, les fortes précipitations et l’humidité, propices à la prolifération des moustiques. [Source Africanews]

Le Burkina Faso interdit la privatisation des entreprises publiques à «caractère stratégique»

L’organe législatif de la junte au pouvoir au Burkina Faso a voté lundi une loi interdisant la privatisation des entreprises publiques à «caractère stratégique» dans ce pays, dirigé depuis 2022 par le capitaine Ibrahim Traoré qui prône une politique souverainiste.

Selon la précédente loi, adoptée en 1993, une entreprise à caractère stratégique est une société à capitaux publics dont la privatisation peut constituer une «menace à l’équilibre social». Le texte n’interdisait toutefois pas la privatisation de ces entreprises qu’il chiffrait au nombre de 15, évoluant notamment dans les secteurs de l’énergie, des ressources stratégiques (or), des télécommunications, de la défense ou des infrastructures (aéroport).

Lundi, l’Assemblée législative du peuple, parlement de transition au Burkina, a voté, sur proposition du gouvernement, une nouvelle loi interdisant désormais leur privatisation. [Source Le 360 Arique]

Tchad: la dengue fait huit morts et atteint 250 cas confirmés

Le nouveau bilan officiel fait état de plus de 3 000 cas suspects dans cinq provinces. Les autorités sanitaires renforcent la surveillance et la lutte contre les moustiques.

Le Tchad compte désormais huit décès et 250 cas confirmés de dengue, sur plus de 3 000 cas suspects. Le ministère de la Santé publique a présenté ce nouveau bilan lundi 19 octobre à N’Djamena, lors d’une conférence de presse consacrée à l’évolution de l’épidémie.

Les infections ont été recensées dans cinq provinces. Le Wadi-Fira, le Ouaddaï, le Sila, le Batha et la capitale N’Djamena sont concernés, alors que quatre zones figuraient encore dans le précédent état des lieux sanitaire. (Source Benin Web TV)

Île Maurice : levée du couvre-feu nocturne après une vague inhabituelle de manifestations violentes

L’île Maurice a levé lundi le couvre-feu nocturne instauré la semaine dernière, après une vague inhabituelle de manifestations violentes qui a secoué le pays. Le bureau du Premier ministre Navin Ramgoolam a annoncé cette décision, justifiée par une amélioration de la situation ayant permis de mettre fin à la mesure.

« Le dernier couvre-feu a pris fin lundi 19 octobre à 4 h 30 (00 h 30 GMT) et n’a pas été prolongé », a indiqué le bureau du chef du gouvernement.

Ces troubles, les plus graves depuis près de trois décennies, ont entraîné l’arrestation d’au moins 188 personnes dans les jours qui ont suivi. Les suspects sont notamment poursuivis pour des faits de pillage, d’incendie volontaire, de dégradation de commissariats et de détention d’explosifs. (Source TRT Afrika)

Affaire Sénégal-Maroc : Le TAS rendra son verdict fin novembre

L'affaire qui secoue le football africain depuis février va enfin connaître un dénouement. Dans un communiqué reçu à Seneweb, le Tribunal arbitral du sport (TAS) annonce que son verdict sera rendu fin novembre.

Qui sera champion d'Afrique 2025 ? La réponse sera connue dans un peu plus d'un mois. Dans une mise à jour relative à l'audience qui s'était tenue à Lausanne, en Suisse, entre les représentants marocains et sénégalais, le Tribunal arbitral du sport a annoncé la date de son délibéré.

"La Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement. Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée «sentence du TAS». Ce processus prendra plusieurs semaines et la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026", lit-on sur le communiqué du TAS. (Source Seneweb)