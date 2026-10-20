Soudan: Gadarif accueille un forum préparatoire au dialogue inter-soudanais

20 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'État de Gadarif a accueilli lundi la séance inaugurale du forum consacré au processus communautaire du dialogue inter-soudanais, visant à favoriser une large participation sociale aux efforts de paix, de justice et de coexistence.

Le coordinateur du processus communautaire, Dr Mohammed Jalal a souligné que la commission actuelle avait pour mission de préparer le terrain au dialogue, avant de céder ses responsabilités à l'instance chargée de le conduire.

Le coordinateur du processus communautaire dans l'État, Mahdi al-Toum a appelé les habitants à unir leurs efforts pour préserver le pays et renforcer la cohésion sociale.

Le forum vise à recueillir les contributions des différentes composantes de la société soudanaise et à formuler des recommandations pour soutenir le dialogue inter-soudanais.

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