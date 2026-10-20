Le couvre-feu en vigueur à Maurice ne sera pas reconduit. Cette décision fait suite à l'évolution favorable de la situation sécuritaire et aux évaluations menées par les autorités compétentes. L'annonce a été faite par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, lors d'une allocution télévisée hier soir sur les antennes de la MBC.

«Je suis heureux d'annoncer que le week-end s'est déroulé sans incident majeur. En accord avec les forces de l'ordre, nous sommes donc en mesure de lever le couvre-feu», a déclaré le chef du gouvernement. Il a toutefois précisé que la police et la Special Mobile Force resteraient déployées afin d'assurer la sécurité de la population.

Navin Ramgoolam a également tenu à remercier les forces de l'ordre pour leur travail, ainsi que les responsables communautaires et religieux qui se sont mobilisés pour appeler au calme et contribuer au rétablissement de la paix.

À l'écoute de la population

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Au-delà du retour à la normale, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements des récents événements. Il a annoncé le lancement, dès cette semaine, de consultations urgentes avec des organisations non gouvernementales et des spécialistes de terrain afin de mieux comprendre les causes profondes de la crise et de trouver des solutions durables. L'objectif, a-t-il souligné, est de garantir à chaque enfant des chances égales et de meilleures perspectives, notamment en matière d'emploi.

Le chef du gouvernement a également évoqué la crise de l'eau, qui continue de peser sur le quotidien des Mauriciens. Il a assuré que les autorités travaillaient à améliorer la distribution afin de permettre à chaque foyer de disposer d'un approvisionnement digne de ce nom.

Concernant les attentes de la population en matière d'arrestations, Navin Ramgoolam a dit comprendre l'impatience des citoyens. Il a néanmoins rappelé que les enquêtes devaient se dérouler dans le respect de la loi. «Nous ne pouvons pas ignorer ce qui a protégé notre démocratie jusqu'à présent : l'État de droit», a-t-il affirmé.

Le Premier ministre a par ailleurs donné des nouvelles rassurantes d'Élodie Thomas. Malgré la gravité de ses blessures, son état est stable et elle poursuit sa convalescence à l'hôpital. Il a salué le travail du personnel médical, y compris des médecins venus de l'étranger, et demandé que la jeune femme et sa famille puissent se remettre de cette épreuve dans la tranquillité.

En conclusion, Navin Ramgoolam a appelé les Mauriciens à préserver la paix et à dépasser les divisions. «Maurice est notre maison. Et la paix de notre pays dépend de chacun d'entre nous», a-t-il rappelé, réaffirmant son engagement à poursuivre l'action gouvernementale avec détermination et à rester à l'écoute de la population.