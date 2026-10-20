Kenya: La justice rattrape le pasteur de la mort

Paul Mackenzie et ses co-accusées étaient jugés pour la mort de 191 personnes, dont 190 enfants.

Trois ans après la découverte scandaleuse de Shakahola, le verdict est tombé ce lundi 19 octobre 2026 dans le procès Paul Mackenzie, le pasteur autoproclamé et ses co-accusées.

"J'estime que l'accusation a apporté la preuve de la culpabilité des 29 prévenus dans le meurtre de 190 enfants et d'un adulte", a déclaré la juge Diana Kavedza Mochache, du tribunal de Mombasa dans l'est du Kenya.

Les arguments de la defense jugés insiffusants

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La magistrate a par ailleurs écarté l'argument de la défense selon lequel, les victimes, toutes des mineurs de moins de 16 ans, auraient choisi de jeûner jusqu'à la mort de leur gré.

Les membres de la "secte" ont été jugés pour avoir affamé, en 2023, 191 personnes, majoritairement des enfants.

Selon l'accusation, le prédicateur encourageait ses adeptes à jeuner jusqu'à la mort afin de "rencontrer Jésus" avant une prétendue fin monde imminente.

Plus de 200 témoins ont été entendus dans ce procès ouvert en 2024.

Une tragédie mémorable

Cette affaire, qualifiée de l'une des "pires tragédies sectaires" de l'histoire récente du Kenya, remonte en avril 2023.

Cette année-là, les autorités du pays ont commencé à exhumer des corps dans la forêt de Shakahola, non loin de la station balnéaire de Balindi. Les enquêteurs avaient alors découvert des fosses communes renfermant des dépouilles des fidèles de l'Eglise Good News International Chrush dirigé par le prédicateur Paul Mackenzie.

Les fouilles progressives avaient exposé l'ampleur de la tragédie, le bilan officiel faisant état de plus de 400 morts.

Cette décision de justice pourrait relancer le débat sur la régulation de organisations religieuses dans le pays.