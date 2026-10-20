Ouganda: Un opposant rwandais retrouvé décapité près de Kampala

La police ougandaise a confirmé, lundi 19 octobre, la mort de Robert Kabera, un ancien militaire et opposant rwandais. Son corps décapité a été retrouvé près de Kampala, durant le week-end. Cet ancien sergent-major et chanteur connu au sein de l'Army Jazz Band - la troupe musicale des forces de défense du Rwanda - était réfugié en Ouganda depuis quelques années. Les circonstances de sa mort et l'état de sa dépouille causent l'effroi et soulèvent de nombreuses interrogations sur le mobile du meurtre.

Le corps décapité de Robert Kabera a été retrouvé, samedi 17 octobre, près de la maison que cet opposant rwandais construisait dans la localité de Kammengo, à une cinquantaine de kilomètre au sud-ouest de Kampala. Selon les témoignages de sa famille, relayés par la presse ougandaise, Robert Kabera est arrivé, vendredi 16 octobre au soir, dans ce district. Il aurait été aperçu pour la dernière fois dans un bar du village qu'il aurait quitté vers 21h00.

Le chauffeur de moto-taxi qui l'accompagnait serait aujourd'hui recherché par la police ougandaise, qui a confirmé avoir identifié le corps de Robert Kabera « dont la tête a été tranchée ». Les services de police ont précisé qu'« une enquête sur les circonstances de ce décès a été ouverte ».

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Celui qui était également connu sous le nom de Sergent Robert était suivi par près de 145 000 personnes sur sa chaîne YouTube, où il postait régulièrement des vidéos dans lesquelles il se montrait très critique envers les autorités de Kigali. Robert Kabera avait quitté le Rwanda, en 2020. Il faisait face à des accusations de viol et était recherché dans son pays. Le sergent avait rejeté publiquement ces accusations qu'il disait fabriquées de toutes pièces.