Angola: Le processus d'exhumation d'anciens combattants sud-africains débute à Bengo

Caxito — Les opérations d'exhumation des dépouilles d'anciens combattants sud-africains décédés dans la province du Bengo, en Angola, durant la lutte contre le régime de l'apartheid, ont débuté lundi dans la localité de Nova Luanda, dans la municipalité de Dande.

Les opérations s'étendront également aux municipalités de Quibaxe et de Piri, avec pour objectif de localiser et de cartographier d'autres sépultures.

À cet effet, une délégation composée d'anciens combattants ayant séjourné en Angola s'est rendue dans la province du Bengo. Leur expérience devrait contribuer à la localisation d'autres tombes, avec le concours des communautés locales.

S'exprimant devant la presse, l'ambassadeur d'Afrique du Sud en Angola, Thulas Nxesi, a indiqué qu'il était encore impossible de déterminer le nombre total de dépouilles à exhumer dans la province du Bengo, les opérations de recensement et de cartographie des lieux d'inhumation étant toujours en cours.

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Il a précisé que 25 dépouilles avaient déjà été exhumées dans les cimetières d'Alto das Cruzes, de Santa Ana et de Mulemba, à Luanda. Elles se trouvent actuellement dans les locaux du Comité interministériel pour la paix et la réconciliation nationale (CIVICOP), dans la capitale angolaise.

Le diplomate a souligné qu'aucune date n'avait été fixée pour la fin des opérations, leur achèvement dépendant notamment des conditions liées à la saison des pluies.

À l'issue des opérations d'exhumation et d'identification, les dépouilles devraient être transférées en Afrique du Sud et remises à leurs familles respectives.

Thulas Nxesi a salué le soutien du Gouvernement angolais au processus d'exhumation et de rapatriement des dépouilles d'anciens combattants du Congrès national africain (ANC), morts en territoire angolais durant la lutte contre l'apartheid.

De son côté, la gouverneure du Bengo, Maria Antónia Nelumba, a réaffirmé l'engagement du Gouvernement angolais à soutenir l'opération, soulignant l'importance de restituer les dépouilles aux familles des combattants.

Elle a estimé que cette initiative constituait un acte de reconnaissance et un hommage aux combattants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, tout en contribuant à la réconciliation et à la préservation de la mémoire historique.